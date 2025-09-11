Jaume Alemany: "la estrategia de Etalentum es crecer en Andalucía con socios locales"

Etalentum, empresa líder en selección de personal, ha lanzado su plan de expansión en Andalucía. Con más de 40 oficinas nacionales, la compañía busca reforzar su presencia en la comunidad a través de acuerdos estratégicos con socios locales.

Jaume Alemany, su director de expansión, ha confirmado que la estrategia de la empresa se basa en su exitoso modelo de negocio que aúna el alcance global con un servicio de proximidad y mezcla delegaciones propias con franquicias. Este enfoque ha convertido a la empresa en un referente del sector.

¿Cuál ha sido la clave para este gran crecimiento ?

La clave de nuestro éxito es nuestra propuesta de valor. A nivel de empresa, hemos desarrollado un modelo de franquicia que no solo se basa en la fuerza de la marca, sino también en una plataforma tecnológica integrada, en procedimientos altamente eficaces y en un apoyo constante a nuestros franquiciados. Para nuestros clientes, esto se traduce en un servicio de alta calidad y muy competitivo. Somos para ellos una empresa cercana, innovadora y resolutiva que les ayuda a alcanzar sus objetivos al seleccionar a los profesionales que necesitan.

¿Por qué las empresas de selección de personal viven un auge en los últimos años?

El auge de nuestro sector se debe a la combinación de varios elementos: una mayor complejidad del mercado, la escasez de talento y la búsqueda de eficiencia por parte de las empresas. El valor que aportamos es la especialización y la capacidad de actuar como un socio estratégico para encontrar a la persona adecuada para cada posición. Tenemos una base de datos de más de 300.000 candidatos validados, tecnología pionera de IA y un equipo de profesionales altamente cualificados.

¿Cuál es su forma de trabajar?

Nosotros creemos que el conocimiento local de un territorio es fundamental: cómo es su tejido empresarial, qué características tiene el mercado laboral, cuáles son los rangos salariales, qué valora el candidato. Por ello, tenemos presencia en cada comunidad autónoma, en cada ciudad. A esa sensibilidad local, unimos la fuerza de una marca de alcance nacional con capacidad para llegar a muchos candidatos independientemente de dónde estén.

¿Cuál es la ventaja de un sistema de franquicia?

Es una fórmula que nos permite escalar de manera eficiente, llegando a más ciudades y mercados con el conocimiento y la dedicación de un socio local. Para el franquiciado, la ventaja es inmensa: se unen a una marca reconocida, reciben formación, acceso a tecnología de vanguardia, recursos y procesos probados y, lo más importante, tienen el respaldo de un equipo central, lo que minimiza los riesgos de emprender por cuenta propia.

En Andalucía ya tienen oficinas en Sevilla y Marbella. ¿Por qué eligieron Andalucía para su nueva etapa de expansión?

Andalucía es un mercado estratégico para nosotros. Es una comunidad con un gran dinamismo económico, con sectores muy diversos y un enorme potencial de crecimiento. Estar en Sevilla y Marbella es solo el principio. Esperamos estar en todas las provincias con una o varias oficinas.

Nuestra estrategia de crecimiento se centra ahora en Andalucía con el apoyo de socios locales.

Finalmente, ¿qué le diría a un emprendedor andaluz que está pensando en unirse a su red de franquicias?

Le diría que es una oportunidad única. No solo se unirá a un proyecto consolidado, sino que contará con un acompañamiento constante, tecnología puntera y el acceso a un mercado de alto crecimiento. Ofrecemos las herramientas y el soporte para que el éxito sea una realidad, ayudándole a construir un negocio rentable. Además, trabajar en un segmento que cambia la vida de las personas y ayuda a las empresas es, a nivel personal y profesional, muy gratificante.