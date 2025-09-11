La Junta de Andalucía apadrina el desembarco de la compañía suiza de jet privados Pilatus en Carmona

La instalación de Pilatus Aircraft en Carmona será una realidad a medio plazo. La compañía suiza -líder en fabricación de jets privados y aviones de entrenamiento militar en Europa- podrá asentarse en los terrenos que desde el principio la animaron a optar por la provincia de Sevilla para la ubicación de su primera planta en España, concretamente, el Parque Logístico de la localidad -donde se ubican otras empresas como Sofitec, DHL o Puerto de Indias-.

Este jueves se ha formalizado la firma del acuerdo entre la compañía, el Ayuntamiento de Carmona y la administración andaluza por la que la primera adquiere las parcelas donde podrá levantar una nave de 58.200 metros cuadrados para montar su factoría. Para ello, abonará en torno a 12 millones de euros, según fuentes de la administración andaluza. Antes de este acto el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha recibido a todos los firmantes.

La compañía aeronáutica fue la única en pujar por los suelos de uso industrial especializado que la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda licitó el pasado mes de mayo mediante subasta pública, junto con el Ayuntamiento de Carmona. Este procedimiento se usa una vez que se ha constatado que hay interés en el mercado para adquirir los suelos con el uso establecido en el planeamiento urbanístico.

Hay que recordar que el anuncio de la llegada de Pilatus a la provincia de Sevilla supuso un revulsivo para la industria de una provincia donde la aeronáutica tiene un gran peso económico. Desde abril de 2024, cuando se anunció, el primer destino planteado fue Carmona, aunque su desembarco en la localidad se ha ido retrasando al punto de que la empresa ya ha comenzado a operar en una nave de Alcalá de Guadaíra.

Satisfacción en Carmona

El alcalde del municipio sevillano, Juan Ávila, ha expresado su satisfacción porque finalmente se haya concretado la operación. "La llegada de Pilatus a Carmona es la culminación de un trabajo conjunto del Ayuntamiento y del Gobierno Andaluz que va a convertir a nuestra ciudad en un motor de desarrollo industrial y en un referente del sector aeroespacial", ha enfatizado, al tiempo que ha subrayado que "la inversión que la multinacional suiza va a realizar en Carmona vendrá acompañada de la creación por fases de los 500 puestos de trabajo anunciados por Pilatus".

En este sentido, ha destacado el impacto en la economía local y provincial, que "será también muy importante porque servirá de dinamización e impulso a otras empresas auxiliares de la localidad y del entorno".

Principales escollos

La llegada de Pilatus a la provincia de Sevilla no ha estado exenta de problemas, uno de los principales, la falta del suministro eléctrico requerido en el lugar elegido: el parque logístico de Carmona. Endesa ha buscado una solución definitiva para que la inversión de la compañía suiza líder en la fabricación de jets privados y de entrenamiento militar en Europa no se fuera a otro lugar.

Según explicaba a El Correo de Andalucía el director de Endesa en Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla es Rafael Sánchez Durán, este proyecto ha sido considerado por las administraciones desde el primer momento como "estratégico", ya que supone la llegada de un segundo gran fabricante de aviones a España, después de Airbus, que puede arrastrar además negocio de industria auxiliar. "Si no hubiéramos dado con una solución imaginativa, Pilatus no estaba en Andalucía", relataba.

Al investigar la zona, Endesa se encontró con un "milagro" que solo ha sido posible por ser Carmona la elegida, ya que en las inmediaciones del campo logístico da la coincidencia de que se encuentran tres plantas fotovoltaicas -una de 40 mW y dos de 50 mW que pueden nutrir las necesidades de Pilatus e incluso llegar a los 20 mW, lo que supone la instalación de un mayor número de empresas -incluso industria aeronáutica auxiliar vinculada a la compañía suiza- en el parque industrial. "Hemos convertido una red de evacuación de tres plantas fotovoltaicas en una red que necesita un proyecto industrial de clientes", resume el directivo de Endesa en Andalucía. Con esta respuesta, se podrá solventar el problema en entre 9 y 18 meses.