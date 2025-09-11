Pilatus compra el terreno de Carmona para la instalación de su planta de jets privados

La compañía suiza Pilatus -líder en fabricación de jets privados y aviones de entrenamiento militar en Europa- podrá construir su planta en el Parque Logístico de Carmona -donde se ubican otras empresas como Sofitec, DHL o Puerto de Indias-, tal y como estaba previsto desde que en la primavera del pasado año anunciara la apertura de su primera filial en Europa en la provincia de Sevilla.

La Junta de Andalucía ha anunciado este jueves la adjudicación de dos parcelas, ubicadas en el Parque Logístico, en las que la suiza podrá construir una nave de 58.200 metros cuadrados para uso aeronáutico. Para ello, abonará en torno a 12 millones de euros, según fuentes de la administración andaluza. "Hemos adjudicado el suelo y este es un hito estratégico que consolida a Sevilla como capital aeronáutica y a nuestra tierra como un polo de atracción de inversiones", ha subrayado la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, quien ha recordado que esta instalación supone una inversión entre 75 y 100 millones de euros y hasta 500 empleos cualificados. "Se trata de una oportunidad para nuestros jóvenes ingenieros y técnicos, que van a poder desarrollar su talento en nuestra tierra", ha abundado.

En este sentido, ha subrayado que "Desde el Gobierno de Juanma Moreno hemos puesto orden y transparencia, y cooperación institucional entre AVRA y la sociedad municipal de Carmona porque no podemos olvidar la dimensión territorial del proyecto". Según la consejera, este movimiento "refuerza a Aerópolis" y se integra en la red logística de Andalucía. Por último, ha reclamado al Gobierno central la ejecución de los corredores ferroviarios, en una intervención en el Parlamento andaluz.

Hay que recordar que el anuncio de la llegada de Pilatus a la provincia de Sevilla supuso un revulsivo para la industria de una provincia donde la aeronáutica tiene un gran peso económico. Desde abril de 2024, cuando se anunció, el primer destino planteado fue Carmona, aunque su desembarco en la localidad se ha ido retrasando al punto de que la empresa ya ha comenzado a operar en una nave de Alcalá de Guadaíra.

Única en pujar por los suelos

La compañía aeronáutica fue la única en pujar por los suelos de uso industrial especializado que la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda licitó el pasado mes de mayo mediante subasta pública, junto con el Ayuntamiento de Carmona, esto es, los que estaban dispuestos desde un inicio para su implantación. Este procedimiento se usa una vez que se ha constatado que hay interés en el mercado para adquirir los suelos con el uso establecido en el planeamiento urbanístico.

Se trataba de una oferta conjunta con un único lote, formado por dos fincas que suman una superficie de 97.127 metros cuadrados. Una de ellas, con una extensión de 71.360 metros cuadrados, es propiedad al 50% de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) y la Sociedad para el Desarrollo de Carmona S.A. (Sodecar), ostentando también este organismo del Ayuntamiento de Carmona la titularidad de los 25.497 metros cuadrados restantes.

Solución energética

La llegada de Pilatus a la provincia de Sevilla no ha estado exenta de problemas, uno de los principales, la falta del suministro eléctrico requerido en el lugar elegido: el parque logístico de Carmona. Endesa ha buscado una solución definitiva para que la inversión de la compañía suiza líder en la fabricación de jets privados y de entrenamiento militar en Europa no se fuera a otro lugar, teniendo en cuenta lo que suponía también en empleo, ya que la firma tiene previsto contar con una plantilla en su planta de Sevilla de 500 personas. De febrero a julio, han sido "meses intensos" hasta alcanzar una respuesta acorde con las necesidades de la compañía aeronáutica, tanto en lo que se refiere a la capacidad energética suministrada como al plazo solicitado, antes de 2029, lo que en términos eléctricos supone "una dificultad enorme".

Según explicaba a El Correo de Andalucía el director de Endesa en Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla es Rafael Sánchez Durán, este proyecto ha sido considerado por las administraciones desde el primer momento como "estratégico", ya que supone la llegada de un segundo gran fabricante de aviones a España, después de Airbus, que puede arrastrar además negocio de industria auxiliar. "Si no hubiéramos dado con una solución imaginativa, Pilatus no estaba en Andalucía", relata. La petición de la compañía suiza pasaba por ocupar dos parcelas que suman más de 97.000 metros cuadrados en Carmona y que se le garantizara un suministro eléctrico de 4.000 kW, "que puede convertirse en el doble en un futuro próximo". Pilatus se ha quedado finalmente con esos suelos, después de ser la única oferta en la subasta de la Junta de Andalucía.

Al investigar la zona, Endesa se encontró con un "milagro" que solo ha sido posible por ser Carmona la elegida, ya que en las inmediaciones del campo logístico da la coincidencia de que se encuentran tres plantas fotovoltaicas -una de 40 mW y dos de 50 mW que pueden nutrir las necesidades de Pilatus e incluso llegar a los 20 mW, lo que supone la instalación de un mayor número de empresas -incluso industria aeronáutica auxiliar vinculada a la compañía suiza- en el parque industrial. "Hemos convertido una red de evacuación de tres plantas fotovoltaicas en una red que necesita un proyecto industrial de clientes", resume el directivo de Endesa en Andalucía. Con esta respuesta, se podrá solventar el problema en entre 9 y 18 meses.