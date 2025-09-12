Hu Deng, director ejecutivo de Albo: "Necesitamos ayuda del Gobierno para encontrar trabajadores"

Hu Deng es uno de los participantes en la XII Anfaco World Tuna Conference, participando hoy en un panel titulado "El negocio del atún desde la perspectiva de Asia". Tiger, como es conocido, es vicepresidente de Shanghai Kaichuang y director ejecutivo de Hijos de Carlos Albo, sabe perfectamente de qué va el negocio del atún, en el que lleva dos décadas.

–Casi diez años desde que Shanghai Kaichuang se hizo con Albo. ¿Cómo ha ido esta relación?

Bastante bien. Creo que el equipo de Albo también disfruta de estar bajo el paraguas del grupo, porque los apoyamos totalmente. Siempre respaldamos el negocio de Albo y el año pasado logramos ampliar la distribución en mercados como Estados Unidos, Australia o Reino Unido. Intentamos trabajar juntos porque tenemos capacidad y queremos usar tanto como podamos el pescado que pescamos.

–¿Y cómo está yendo la conservera de la Plisan?

La fábrica va fantástica. Tenemos el máximo nivel en el certificado de la IFS (International Featured Standards) y quizá en el futuro vayamos a por los certificados de BRC (British Retail Consortium) y del sello azul de MSC (Marine Stewardship Council), con la idea de incrementar la cantidad de pescado que enlatamos con sello MSC.

–¿Están teniendo problemas para encontrar trabajadores?

Si, es bastante difícil, aunque creo que no es un problema solo de Albo, sino que es generalizado en la industria del atún, de todo el sector. Intentamos presionar al gobierno para que quizá busque alguna forma de que ayudarnos, porque la industria conservera del atún es muy importante, especialmente en Galicia más que en otros sitios. Por lo tanto, no solo necesitamos que la empresa haga un esfuerzo, sino que espero que el gobierno pueda hacer algo para apoyarnos.

–Además de la conservera, aquí tienen la comercializadora Estelas Trading. Sus cuentas reflejan que va bien. ¿Tiene techo?

Está creciendo, por supuesto, porque Estelas Trading está conectada con Albo, para cubrir sus necesidades. Después intentamos expandir en negocio, porque en China tenemos una flota pesquera que captura unas 100.000 toneladas al año. Es una gran cantidad, un gran volumen que intentamos comercializar en productos como lomos de atún de aleta amarilla, de atún listado… En todo el país hay un alta de manda de este tipo de productos y por eso queremos construir relaciones entre China y España.

–¿Qué porcentaje del pescado que capturan se procesa en Albo?

Diría que alrededor del 40% del atún de aleta amarilla, porque hay otras especies que Shanghai Kaichuang casi no pesca, como la albacora, que supone un bajo porcentaje de las capturas y solo se consume en China.

–¿Está Shanghai Kaichuang pensando en incrementar sus inversiones en Galicia?

En el futuro, sí, pero esto es un punto sensible, porque cuanto tenemos una inversión necesitamos la aprobación de la oficina central, incluso del propio grupo. Aun así, estoy seguro de que en el futuro invertiremos, 100% seguro, porque Albo es un buen proyecto, una buena inversión, y la relación actual entre España y China es muy buena. Por eso se puede ver mucha inversión china en el país.

–¿Hablamos de inversiones en el sector pesquero?

Sí, hablamos de industria pesquera, también alguna inversión en marketing y para algunas mejoras, como en las que estamos trabajando.