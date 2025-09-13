La Asociación de Jóvenes Empresarios de Sevilla galardona a Sonora Intelligence y Naturanda

La Asociación de Jóvenes Empresarios de Sevilla (AJE Sevilla) celebró la noche del pasado jueves la 25ª edición de los Premios AJE Sevilla, en una gala que reunió a las principales instituciones públicas, entidades empresariales y jóvenes emprendedores de la provincia.

En la categoría Iniciativa Emprendedora, el galardón fue otorgado a Sonora Intelligence, empresa que ha destacado por su capacidad innovadora y su proyección en el mercado. Se presentaron también a esta modalidad las empresas Apralize, MK Preventiona, Lefance, Maquetas CNC y Eonsea.

En la categoría Trayectoria Empresarial, el premio recayó en Naturanda, consolidada como un referente en el sector turístico a nivel provincial y andaluz. Movilsur fue la otra empresa que optó a ser ganadora de esta modalidad, por su contribución al sector automovilístico de la provincia.

La gala contó con la asistencia del presidente de la Diputación de Sevilla, Francisco Javier Fernández de los Ríos, el segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel, el vicepresidente de CEAJE y presidente de AJE Andalucía, Félix Almagro, el presidente de AJE Sevilla, Miguel Ángel Pérez, así como de distintos delegados territoriales de la Junta de Andalucía, diputados nacionales, autonómicos y provinciales, alcaldes y concejales de la provincia, representantes de las universidades públicas y privadas de Sevilla, colegios profesionales, la Cámara de Comercio de Sevilla, la Confederación de Empresarios de Sevilla, organizaciones empresariales y un gran número de empresarios y emprendedores de la provincia.

El presidente de AJE Sevilla, Miguel Ángel Pérez, manifestó que “estos premios cumplen 25 años reconociendo el esfuerzo, la ilusión y el talento de los jóvenes empresarios de Sevilla. Sonora Intelligence y Naturanda son un reflejo de lo que significa emprender y consolidar proyectos en nuestra provincia: innovación, compromiso y capacidad de generar riqueza y empleo.”

“Desde AJE Sevilla trabajamos para que los emprendedores tengan las herramientas y el apoyo necesarios para convertir sus ideas en proyectos sólidos. Hoy celebramos no solo a los premiados, sino también a todos los finalistas y al conjunto del ecosistema emprendedor que hace de Sevilla una tierra de oportunidades.”

“Nuestro objetivo es seguir acompañando a las nuevas generaciones empresariales en los retos que plantea un mercado en constante cambio, y reforzar el papel del emprendimiento como motor de desarrollo económico y social en Sevilla y Andalucía.”

Estos premios, que cumplen 25 años de historia, tienen como objetivo reconocer el talento, la innovación, la consolidación empresarial y el esfuerzo de los jóvenes empresarios sevillanos, reforzando así el compromiso de AJE Sevilla con el emprendimiento y el desarrollo económico de la provincia.

La 25ª edición de los Premios AJE Sevilla ha contado con el apoyo de sus patrocinadores: Prodetur – Diputación de Sevilla, Fundación Fulgencio Meseguer, Banco Sabadell, Intelqualia Investigación de mercados y estudios de prestigio, Garper Consultores & Abogados, Zeus Energía y Dulce Safari.