Areafit, la firma sevillana de centros deportivos que cerrará 2025 con 100.000 clientes en toda España

José Antonio Gobea (Sevilla, 1987) lo tenía claro desde que estaba estudiando: quería montar una red de centros dedicados al fitness de gran formato. Ni siquiera haber aprobado las oposiciones de profesor de Secundaria -el sueño de muchos jóvenes- y desempeñar este empleo durante cinco años le hizo dejar de perseguir su objetivo: ahora su empresa, Areafit, cuenta con 14 gimnasios abiertos por distintos puntos del territorio nacional y planea llegar a la cifra de 26 a final del próximo ejercicio.

El negocio arrancó hace siete años en Montequinto, aunque mucho antes, al terminar la carrera, ya se planteó montar su propio negocio junto a un compañero de la carrera, Sebastián Domínguez. Pero se dieron de bruces con la realidad: "Salimos de Ciencias del Deporte en 2011 con la idea clara de montar un primer negocio, aunque nos dimos de cara con la realidad cuando comprobamos cuál era la inversión real que necesitaba un centro deportivo pequeño y se escapaba por completo de nuestras posibilidades económicas: era inviable", recuerda.

Eso le llevó a estudiar las oposiciones, aunque la llegada de un tercer socio, José Luis Rull, primo hermano de Sebastián, le permitió retomar su idea empresarial en 2016. El primer centro de Areafit vio la luz en el barrio de Dos Hermanas. "José Luis ya tenía por aquel entonces otro centro deportivo y con las ganas, las ideas y la experiencia que ya traíamos un poco todos, conseguimos juntarnos y montarlo", indica. Lo hicieron con el formato que han intentado explotar y desarrollar desde entonces, esto es, centros de gran formato, más grandes de lo habitual. En este caso, tiene 3.000 metros cuadrados.

"Pensamos que ese era grande pero luego han llegado otros que lo son mucho más", reconoce. Por ejemplo, el que tienen en Murcia, cuenta con 6.000 metros cuadrados solo destinado a sala de fitness, mientras que en Écija tienen otro con una superficie de 14.000, mientras que el del Aljarafe suma 12.000. "No todos tienen piscinas, pero algunos sí, incluso pistas de padel, aunque nos centramos en la sala fitness, que es nuestra especialidad y nuestra filosofía".

De hecho, destaca que esta es una de características que diferencia su empresa de la competencia. "Donde normalmente hay una máquina para hacer piernas, nosotros intentamos poner seis", resume. Esta apuesta, junto a una política de precios bajos ha hecho que cuente en la actualidad con 70.000 clientes, una cifra que espera aumentar hasta los 100.000 a final de este año.

Plan de expansión

Todo ello gracias a un plan de expansión que les llevará a abrir seis nuevos centros este año y otros seis en 2026, entre ellos, uno en Sevilla capital, concretamente en el barrio de Amate, y otro en Baleares. En cualquier caso, seguirán desplegando su marca por toda la geografía nacional.

"Al principio la idea era crecer con el modelo mancha de aceite, por cercanía, pero la realidad es que nuestro formato hace difícil encontrar ubicaciones porque al final necesitas muchas características específicas que consideramos importantes", explica. De hecho, su tercera apertura fue en Lanzarote, lo que supuso el salto para aplicar el modelo en cualquier punto de España.

"Fue un reto, pero gracias a eso conseguimos crear una estructura que nos permite montar un centro en cualquier lugar que reúna las condiciones", indica. Albacete, Reus, Murcia o Las Palmas son algunas de sus ubicaciones. El objetivo ahora es cerrar 2026 con 26 centros abiertos por toda España.

La facturación de Areafit se elevó el pasado año a los diez millones de euros, aunque al cierre de este ejercicio esperan casi duplicar esa cifra, hasta llegar a los 18 millones. En cuanto a su plantilla, se sitúa en unas 200 personas.

Evolución del sector desde la pandemia

Gobea destaca el cambio en la mentalidad respecto a la necesidad de realizar actividad física después de la pandemia, un momento duro para un negocio como el suyo, ya que durante meses tuvo que mantener las puertas cerradas haciendo frente a gastos fijos. "Muchos compañeros no pudieron aguantarlo", asegura.

Su modelo de empresa, con "un control de gasto exhaustivo y ubicaciones muy bien pensadas", le permitió mantenerse en pie y aprovechar el hecho de que se ha multiplicado el número de personas que se apuntan a centros deportivos tras la crisis del covid. "Antes en España la cifra estaba en el 10% de la población, frente a porcentajes del 30% que se alcanzaban en EEUU y el norte de Europa; ahora ha habido un repunte importante y ya es un 15% de la población la que paga una cuota para acudir a este tipo de instalaciones", detalla.