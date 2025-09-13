Empresarios de Sevilla TechPark urgen a Junta y Ayuntamiento a avanzar con el Canal de la Expo de la Cartuja

Una de las cuestiones que más urgen en Sevilla TechPark- antes conocido como PCT Cartuja y el primer parque tecnológico de España por volumen de facturación- es tener espacio para ofrecer a las empresas que estén interesadas en ubicarse en este espacio, ya que se encuentra colmatado. En este contexto, y aunque el Ayuntamiento de Sevilla tenía previsto dar luz verde el pasado julio al convenio con la Junta de Andalucía necesario para poder recalificar los terrenos del Canal de los Descubrimientos, este trámite administrativo aún no se ha llevado a cabo por parte del Consistorio. Un paso que permitiría culminar el cambio de uso de 22.000 metros cuadrados de terrenos de servicios avanzados a 18.000 de terciarios de este espacio.

Con esta nueva calificación, se podrán levantar nuevas oficinas y también otro tipo de establecimientos, como hoteles, algo que la oposición tildó como "pelotazo urbanístico", mientras que el alcalde aseguraba que se podía limitar el espacio destinado al turismo. Hay que tener en cuenta que los terrenos de servicios avanzados (la calificación anterior) engloba las actividades basadas fundamentalmente en nuevas tecnologías, cuyo objeto de producción es el manejo de información, el desarrollo y producción de sistemas informáticos, audiovisuales y otros similares, cálculo y proceso de datos, y, en general, actividades de investigación, desarrollo e innovación, así como servicios empresariales cualificados en un entorno adecuado, según define la propia Gerencia de Urbanismo. Ahora, el abanico de empresas que podrían instalarse en la parcela se amplía.

"Dar uso a espacios emblemáticos"

En este horizonte, Raúl Maldonado Blanes, presidente del Círculo de Empresarios de Sevilla TechPark, ha instado al Ayuntamiento y a la Junta de Andalucía "a seguir trabajando para dar uso a espacios tan emblemáticos como el Estadio La Cartuja, el Auditorio Rocío Jurado o Camino de los Descubrimientos, que tiene en el Canal de la Expo su principal actuación". Así lo ha declarado en una entrada de blog de la web del parque científico y tecnológico, al tiempo que ha defendido "activar los espacios baldíos y dejar a un lado la nostalgia de las décadas pasadas".

En este sentido, ha recordado algunos proyectos que, a pesar de ser muy criticados -como Las Setas o Torre Sevilla-, son referentes en la ciudad. "Nadie se imaginaría una Sevilla sin estos espacios", añade. Por ello, ha defendido todo lo que se está haciendo en Sevilla TechPark, como la reurbanización del entorno del Estadio La Cartuja o la "gestión profesional" del Auditorio. "El germen de la descripción más absoluta de “la isla llena de jaramagos” va a ser historia", sentencia.

Defensa del nuevo uso del Canal

En lo que se refiere al Canal, asegura que su reurbanización será una de las actuaciones más importantes que se van a llevar a cabo. "Sevilla no puede permitirse el lujo de hacer de este espacio un área únicamente de esparcimiento (habida cuenta, además, de la cercanía del Parque del Alamillo, por ejemplo, de los Jardines del Guadalquivir una vez rehabilitados o del Parque Magallanes). El Canal cumplió su función en la Expo’92, pero tenemos ante nosotros la posibilidad de ampliar las dotaciones del parque y transformar este espacio combinando empresas y servicios terciarios (muy demandados, por cierto, por las primeras)", subraya.

En este punto, pone el foco en el dinero de los ciudadanos vía impuestos gastado para desbrozar el canal en los últimos años sin que se le haya dado ningún uso. "Si se recuperara el Canal de la Expo tal y como estaba en 1992, ¿estaríamos restando oportunidades de inversión empresarial a la ciudad y, por qué no, de futuro a nuestros hijos?", se pregunta. En cualquier caso, asegura que los empresarios del parque estarán "vigilantes" para que el proyecto sea compatible con la vida ciudadana. "El Canal de la Expo tendrá que ser vivido, paseado. Pero, por favor, conozcamos el proyecto antes de criticarlo", pide.

Mano tendida a las administraciones

Maldonado tiende así la mano a las dos administraciones implicadas -Ayuntamiento de Sevilla y Junta de Andalucía- para la elaboración de las condiciones que regirán la construcción de edificios de empresas y áreas terciarias, "conscientes de lo anterior: Sevilla debe llegar a estar orgullosa de este espacio, nexo de unión entre el centro y la Isla de la Cartuja".

"Estamos absolutamente convencidos de que la inversión pública en proyectos de esta índole tiene tanto rédito económico como social. Por ello, además de agradecer al Consistorio que escuche a los empresarios de Sevilla TechPark, le instamos a estipular una dotación presupuestaria anual, que sería un impulso esencial para la imagen del que es el mayor parque tecnológico del país. Hay que serlo (que lo somos) y parecerlo", enfatiza.