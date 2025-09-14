Vivienda turística
El Gobierno retirará 16.740 pisos turísticos ilegales en Andalucía
Pedro Sánchez anuncia durante el mitin del PSOE que, tras las irregularidades detectadas, se revocarán los permisos de estos inmuebles
Cristóbal G. Montilla / Miguel Ferrary
El Gobierno activará en las próximas horas los trámites para quitarle la licencia a 6.000 viviendas turísticas en Málaga para que pasean a dedicarse a alquileres de larga duración. En Andalucía, esta eliminación de licencias se acercará a las 17.000, con 16.740 licencias eliminadas.
El presidente del Ejecutivo nacional, Pedro Sánchez, aprovechó el mitin del PSOE en Málaga capital para anunciar que, tras las irregularidades detectadas, se revocarán los permisos de estos inmuebles. "La vivienda es el principal problema que tiene la.provincia de Málaga", llegó a decir en su intervención el líder socialista.
Asimismo, Sánchez explicó que estas medidas afectarán en toda a España a 53.000 viviendas turísticas, de las que más de un 10 por ciento están en la geografía malagueño.
El presidente del Gobierno expuso que está intervención se activará este mismo lunes, "tras revisar la información del registro único de arrendamientos y detectar miles de irregularidades".
