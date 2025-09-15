Rakuten lanza un su propio ‘eBay’ en España

Ha sido un poco por los más de 30 millones de personas que compran ‘online’, en España. Otro poco, porque el año pasado se superaran los 95.000 millones de euros transaccionados por este canal o porque este volumen suponga elevar en un 13% las cifras del año anterior, un porcentaje bastante mayor al de Francia. La cuestión es que Rakuten empezará por España la expansión europea de una plataforma de comercio electrónico que solo tenía activa en el país galo. Desde este lunes, la tendrá también en este mercado: una página web desde donde fabricantes o distribuidores de aparatos tecnológicos y electrodomésticos podrán vender también sus productos.

Es un negocio que este grupo tecnológico japonés –que, de hecho, se hizo grande en su país de origen gracias al comercio electrónico­– trajo a Europa cuando la filial francesa compró PriceMinister en 2010. Aquello se ha convertido en una plataforma más parecida a eBay que a Amazon y que sirve para que tanto profesionales como particulares tengan otro escaparate donde exhibir y vender sus productos. “No tenemos existencias, no tenemos almacenes, solo tenemos vendedores que utilizan nuestra plataforma”, simplifica Cédric Dufour, consejero delegado de Rakuten Francia y de Rakuten TV, que aprovecha para enumerar sus cifras, en Francia: entre 10 y 15 millones de visitantes todos los meses, 200 millones de referencias entre electrodomésticos, libros, CDs o incluso productos de decoración, y 10.000 vendedores, aproximadamente.

El modelo de negocio se basa en las comisiones que cobran a los vendedores, aunque son unas tasas –dice– algo más bajas que las de la competencia, lo que les ayuda a jugar de tú a tú con otros gigantes del sector.

“Hasta ahora estábamos operando solo en Francia, pero teníamos empresas españolas entre los vendedores y también españoles en el equipo cuyo papel era reclutar a más de estos vendedores”, prosigue Dufour. “Era el momento de expandirnos: nuestro mercado está ya muy maduro, no tenemos los crecimientos de otros años, y ya teníamos un modelo evolucionado”, sostiene.

El rol de la IA y sus planes

El detonante ha sido, sin embargo, la inteligencia artificial (IA), que les ha permitido prácticamente replicar la página francesa de forma automática, sin tener que montar toda una estructura nueva. El ‘marketplace’ español se gestionará, así pues, desde Francia, aunque Dufour no descarta crearle un equipo propio en Barcelona o Madrid si la cosa crece.

Por ahora, solo tendrán disponibles aparatos tecnológicos y electrodomésticos –cámaras de foto, auriculares, cascos…–, pero la idea es ampliar el surtido de forma gradual e ir añadiendo, asimismo, otros elementos como el Club R, un programa de fidelización gratuito que permite acceder a descuentos en esta y otras plataformas del grupo japonés o un apartado de productos de segunda mano de consumidor a consumidor.

“Esta expansión marca un punto de inflexión para Rakuten”, concluye Dufour. “Refleja, además, nuestra visión del comercio electrónico como una fuente de valor para todos y un motor de impacto positivo”, añade. “Entramos en el mercado español con una estrategia clara, apoyándonos en nuestra experiencia, especialmente en el acompañamiento a los vendedores”, agrega. “Contamos con una hoja de ruta ambiciosa, con los recursos, la visión y el equipo necesarios para hacerla realidad”, concluye. Luego, probablemente, vengan Portugal, Italia o Alemania.

Suscríbete para seguir leyendo