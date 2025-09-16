Andalucía marca como mercado prioritario EEUU a pesar de los aranceles y lanza nuevas ayudas a la exportación

El temor por los aranceles aprobados por Donald Trump ha calado en el empresariado español, también en el andaluz. El peso del mercado norteamericano en las exportaciones de la comunidad es muy importante y la Junta de Andalucía asegura que seguirá siéndolo, a pesar de las complicaciones que surgen de la decisión del presidente de Estados Unidos. En este contexto, la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha anunciado este martes una nueva orden de incentivos a la internacionalización dotada con 11,5 millones para reforzar la presencia de los productos andaluces en el exterior.

"Este nuevo instrumento llega en un momento clave, de incertidumbre, por todo lo que ha ocurrido con los aranceles impuestos por Estados Unidos. Nosotros tenemos claro desde el gobierno andaluz que las exportaciones son un pilar fundamental en nuestra economía", ha subrayado España, al tiempo que ha recordado que solo en el primer semestre del año se han superado los 21.000 millones de euros en ventas al exterior. “Unas cifras que demuestran la contribución de las empresas a la creación de empleo, riqueza y prestigio bajo la Marca Andalucía”, ha apuntado.

Esta línea de ayudas, ha abundado la consejera, permitirá “reforzar la presencia de Andalucía en mercados prioritarios como Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Marruecos, Australia, China, India y Japón. El objetivo es diversificar destinos, abrir puertas y generar nuevas oportunidades para las empresas andaluzas". Hay que recordar que los dos últimos grandes viajes institucionales realizados por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, han tenido como destino dos de las grandes potencias orientales; China y Japón.

Hasta el 100% de gastos de viaje

Estas ayudas, que pueden solicitarse ya, sufragarán entre el 65% y el 100% de los gastos relativos a viajes, estancia y manutención, tanto de los viajes de prospección como de la participación individual en ferias y eventos, de hasta un máximo de tres personas y cinco días por persona y por actuación en el caso de la participación en ferias y eventos expositivos internacionales y 1 persona en los viajes de prospección internacional. El importe máximo de subvención por beneficiario y actuación ascenderá a 50.000 euros.

En este sentido, Antonio Castro, director general de Andalucía Trade, ha explicado que el porcentaje que se destinará a las empresas dependerá de distintas variables, como el mercado seleccionado para realizar una acción comercial, al tiempo que ha añadido que está previsto que se refuercen tanto las misiones como los eventos de firmas andaluzas en el país norteamericano con el objetivo de que el impacto de los aranceles del 15% sean el mínimo posible.

Además, aunque sólo se subvencionarán actuaciones realizadas con fecha posterior a la publicación de la convocatoria, podrán incentivarse gastos anteriores a esta fecha vinculados a una actuación elegible. La solicitud de ayuda deberá presentarse de manera telemática en la web de Andalucía Trade en un plazo máximo de cuatro meses, y debe incluir, además, toda la documentación justificativa, lo que permitirá acelerar el pago de las ayudas.

“Cuanto más fuertes sean nuestras empresas en el exterior, más sólida será la economía andaluza en el interior”, ha señalado Carolina España, “por lo que esta orden de ayudas no solo impulsa la internacionalización, sino que anticipa y protege el futuro económico de Andalucía”.

Ampliación de los incentivos

España no ha descartado que el montante destinado a esta nueva orden de incentivos pueda verse aumentada si la Junta percibe que son bien recibidos por parte de las empresas exportadoras andaluzas. A ello se ha comprometido ante el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, y el presidente del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Javier Sánchez Rojas, que también han participado en el evento. En este sentido, ha apuntado que el programa tendrá “un sistema ágil de tramitación que garantiza rapidez en los pagos y seguridad en la gestión”.

La consejera ha recordado otras medidas de apoyo a la internacionalización. “Los resultados de las tres líneas que se pusieron en marcha hace un año hablan por sí solos, ya que Andalucía Trade ha aprobado incentivos para 379 proyectos empresariales, con más de 101 millones de euros de apoyo público a través de los fondos europeos que movilizarán 215 millones de euros de inversiones que crearán empleo y fortalecerán el sector industrial y el tejido empresarial de la nueva Andalucía”.

Durante su intervención, el presidente de la CEA ha puesto en valor este incentivo en cuánto a que responde a una demanda de las empresas, y ha resaltado la función del diálogo social “cuándo los agentes sociales se entienden, el territorio avanza”. González de Lara ha destacado el esfuerzo empresarial por abrir y estar presente en diversos mercados internacionales “llevando fuera de Andalucía, no sólo productos y servicios, sino su cultura, valores e imagen; un enorme esfuerzo que cada día hay que multiplicar por el inestable escenario en el que se ven obligadas a operar”

Por su parte, el presidente del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio ha destacado la oportunidad de esta convocatoria, “no sólo por el volumen de recursos que moviliza, sino también por su enfoque estratégico, orientado a resultados y que responde a un momento especialmente sensible para nuestro comercio exterior”.