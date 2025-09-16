La electrónica diseñada y fabricada en Sevilla que automatiza las pruebas de detección del cáncer

“Muchas veces ocurre que las empresas buscan proveedores lejos de su entorno geográfico sin saber los que tienen más cerca. Eso sucede también en Sevilla, donde hay algunos grupos de investigación en universidades que están desarrollando innovaciones muy bien estructuradas y con un gran potencial”. Nos lo comentan al unísono Saturnino Vicente Díaz y Ángel Jiménez Fernández, profesores del Departamento de Arquitectura y Tecnología de Computadores en la Universidad de Sevilla, que forman parte de los socios impulsores de Cober, fundada en 2014 como empresa 'spin off' de dicha universidad, y que está destacando por las altas prestaciones de sus productos para el control electrónico de dispositivos, sistemas y máquinas.

Cober desarrolla sistemas embebidos y diseño electrónico a medida para integrarse en procesos industriales automatizados. En más de 10 años ha participado en 28 proyectos de investigación, ha diseñado más de 250 placas y ha fabricado más de 14.000. Entre los productos de Cober, cuyo nombre son las siglas en inglés de Control de Robótica Biomédica Integrada, hay controladores para robots, células termoeléctricas, sistemas de medida de impedancia o software de análisis de imágenes médicas. Cober suministra tanto el hardware (las placas y tarjetas) como software (programación informática) y el firmware para los sistemas empotrados como para su control, monitorización y mantenimiento.

El firmware es el software que se hace como programa básico para controlar los circuitos electrónicos de un dispositivo. Como explica Ángel Jiménez, nacido en Sevilla hace 44 años, y profesor en la Universidad de Sevilla desde 2007, “cualquier persona está acostumbrada a utilizar un ordenador de sobremesa o un teléfono móvil. Hay otro tipo de ordenadores mucho más pequeños que usamos a diario aunque no los veamos. Se les llama microcontroladores. Por ejemplo, el que controla las funciones del mando a distancia del televisor. Eso es firmware”.

Un ejemplo de la estratégica cualidad que aportan como proveedor es su estrecha colaboración con la empresa sevillana Vitro, del sector salud, que triunfa a nivel internacional con sus reactivos y equipos de diagnóstico para hospitales y laboratorios. Su aparato de última gama es el VitroStainer, que reduce de forma sustancial el tiempo de procesamiento, el consumo de reactivos y el número de errores. Cuenta con un sistema inteligente de dispensación de reactivos basado en la detección por inteligencia artificial del tejido afectado por cáncer. Cober les ha diseñado, desarrollado y fabricado la electrónica de esos equipos.

Supera los 2 millones de euros en ingresos

Cober tiene su sede en Sevilla en el barrio de Los Bermejales. Trabajan siete personas y pronto van a ser dos más. La mayoría son ingenieros informáticos o ingenieros electrónicos, también hay licenciados en Bellas Artes que aportan pericia y creatividad para el diseño en tres dimensiones. Cober facturó 1.300.000 euros en el ejercicio anual 2024, en septiembre de 2025 ya han superado esa cifra y prevén cerrar el año superando los 2 millones en ingresos.

La normativa universitaria obliga a que un profesor no pueda tener más de un 10% del accionariado de una empresa de este tipo. Por eso Cober tiene 10 socios. Y también se aplica la norma de incompatibilidad para que no forme de la plantilla de la empresa. “Nuestra vía de participación es mediante proyectos de investigación, concurriendo a convocatorias nacionales o internacionales, y la transferencia de conocimiento se hace a través de la Fundación Fidetia, de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática. Se concreta en acuerdos a tres bandas entre la empresa interesada, Fidetia y Cober”.

Tarjetas creadas por Cober para el control electrónico de dispositivos, sistemas y máquinas, validadas con un exigente criterio de calidad para evitar averías. / El Correo

“La electrónica que configuramos realiza todo el proceso de la automatización de las técnicas desarrolladas: Control general de todo el sistema. Control de los brazos del robot. Control de las cámaras de reacción (control de temperatura y gradientes del sistema). Control de los dispensadores de líquidos. Controles de elementos no críticos”, pormenoriza Saturnino Vicente, nacido en Puertollano hace 55 años, y profesor e investigador en la Universidad de Sevilla desde 1998.

“Desde 2010 empezamos a tener contratos con empresas interesadas por lo que hacíamos como investigadores. En el 2012, se dirigió a nosotros la empresa sevillana Vitro. Quien era entonces su propietario, Antonio Fernández Enríquez, contactó conmigo porque una empresa italiana les había dejado tirados. Cuando vino a nuestro laboratorio y le enseñaños lo que hacíamos, se quedó gratamente sorprendido, y nos propuso colaborar”, recuerda Saturnino Vicente.

“Nos plantearon como proyecto automatizar sistemas de análisis clínicos. Diseñamos varios prototipos, y en Vitro se dieron cuenta de que no tenían la especialización para producir la electrónica que está integrada en los aparatos. A raíz de ahí nos surgió la idea de fundar una empresa que se dedique a la fabricación a medida de electrónica”.

Sistemas aplicados a los ascensores

Otra de las relevantes empresas sevillanas con las que trabajan es MP Ascensores, “con ellos hacemos el diseño de los sistemas de control y testeo, el programa que controla la botonera del ascensor, que controla si se abre o se cierra la puerta. Y le hacemos los prototipos de las placas, de la fabricación se encargan otros proveedores que tiene MP”.

“Estamos enfocados a la alta tecnología con más valor añadido. Hacer cosas específicas que son más complejas de fabricar y no puede realizar cualquiera. Ese es nuestro posicionamiento en el mercado. Nuestro control de calidad para la fabricación de tarjetas es muy elevado. En 10 años habremos recibido solo dos o tres placas para su reparación. Eso le da a las empresas mucha tranquilidad y les reduce costes. Porque es caro solucionar a miles de kilómetros la avería de un equipo por la rotura de una placa”, subraya Saturnino Vicente. “Y son productos que cumplen las normativas de seguridad, están libres de plomo, mercurio, halógenos”, enfatiza Ángel Jiménez.

Generar riqueza en su entorno

“Nos sentimos muy orgullosos no solo de la calidad de la fabricación. Para producir las placas manejamos más de 400 referencias de componentes, y todos los proveedores son de Sevilla y provincia. Nuestro objetivo es crear riqueza en nuestro entorno”.

Cober participa todos los años en Médica, la mayor feria mundial de innovación biosanitaria, que se realiza en Düsseldorf. En la imagen, Ángel Jiménez, Juan Manuel Montes y Saturnino Vicente con tres miembros de su grupo de investigación, en la edición 2024, cuando presentaron su aplicación de inteligencia artificial para detectar cáncer de próstata en imágenes tomadas en biopsias. / El Correo

Otra de las empresas con las que colaboran es la madrileña Galeo, especializada en monitorización industrial mediante tecnologías digitales, “le hemos fabricado tarjetas y le hemos rediseñado uno de sus productos para que fuera más moderno y reducirle costes”. También han colaborado con la ovetense Metrohn DropSens, de sensores electroquímicos para usos científicos.

Para el crecimiento de Cober se están esforzando en desarrollar también la línea del mantenimiento predictivo con inteligencia artificial. “Con los sensores que tiene un aparato o una instalación, intentar precisar si está operando de forma correcta y predecir cuándo va a fallar. En caso de no funcionar correctamente, saber qué grado de importancia tiene esa imperfección, e intentar determinar cuánto tiempo puede seguir funcionando hasta que sea un fallo grave. En las industrias cada vez se están introduciendo más estas novedades, y es una temática en la que nos han concedido un proyecto de investigación para aportar soluciones a ese reto”, señala Ángel Jiménez.

Todos los años acuden a la ciudad alemana de Düsseldorf para participar en Médica, la mayor feria de innovación biosanitaria a nivel mundial, cuya próxima edición es del 17 al 20 de noviembre. Donde en esta ocasión darán a conocer sobre todo sus contribuciones a VitroStainer. Para Saturnino Vicente, “el éxito que está logrando Vitro con este aparato de inmunohistoquímica para detectar cáncer y otras enfermedades, en el que ellos han desarrollado todo lo concerniente a biología, procesos y funcionalidades, y nosotros aportamos las placas, la electrónica y la inteligencia artificial, nos está posicionando en un ámbito tan competitivo como el de la salud”.

Dos placas desarrolladas y fabricadas por Cober, instaladas en el robot que debe controlar en todos sus procesos. / El Correo

Inteligencia artificial para detectar cáncer de próstata

En ediciones anteriores han presentado otras innovaciones aplicadas. Como las logradas mediante el proyecto de investigación Prometeo, de transferencia de conocimiento en la Universidad de Sevilla y respaldado por la Junta de Andalucía, en el que aplicaron inteligencia artificial para detectar cáncer de próstata en imágenes tomadas en biopsias. “El objetivo era ayudar al patólogo a seleccionar las zonas más relevantes que debe revisar un médico. A los médicos les lleva mucho tiempo hacer una revisión extensiva y nuestro objetivo era contribuir a que vaya más rápido al detalle de donde estimar si hay actividad cancerosa o no”, explica Ángel Jiménez.

Una de las perennes asignaturas pendientes de España es mejorar sustancialmente el modelo de cooperación entre instituciones de investigación (universidades y centros científicos) y empresas grandes o pequeñas para generar más desarrollo económico y más creación de empleo fundamentado en la aplicación de innovaciones competitivas. A juicio de Ángel Jiménez, “urge resolver esa escasa conexión. Que no se queden en un cajón los hallazgos conseguidos en laboratorios universitarios. Pero me temo que vamos hacia atrás. Los últimos planteamientos para regular la transferencia de tecnología van en dirección contraria a lo que se necesita. Van hacia que las universidades retengan la tecnología y sea más difícil darle salida”.