Grupo ABU nombra a Rosa Villaseca como nueva CEO en un "momento clave" para la compañía sevillana

La promotora sevillana Grupo ABU ha anunciado este martes que Rosa Villaseca es, desde el 1 de septiembre, la nueva CEO de la compañía. Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos, cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector Inmobiliario y de la Construcción, y liderará esta nueva etapa del grupo promotor, ha destacado la empresa en un comunicado.

"Con este movimiento estratégico, la compañía refuerza su compromiso con el crecimiento, la arquitectura vanguardista, la innovación y la excelencia en la gestión", ha subrayado. Rosa Villaseca, profesional analítica y con un profundo conocimiento del desarrollo urbano y las finanzas inmobiliarias, "combina visión de negocio con una perspectiva estratégica a largo plazo. Su enfoque busca sistemáticamente optimizar resultados y aportar valor y certidumbre la compañía".

"Momento clave"

Villaseca asume el liderazgo de Grupo ABU en un momento clave, en el que la promotora afronta una sólida expansión a nivel nacional con múltiples proyectos en curso y una clara apuesta por la arquitectura singular y las ubicaciones privilegiadas. La compañía seguirá estando presidida por Jesús Vera, socio fundador y mayor accionista de ABU, y este continuará participando en las decisiones estratégicas y ejecutivas.

Este nombramiento se enmarca en la estrategia de ABU de continuar profesionalizando su estructura, potenciando su capacidad operativa y consolidando su modelo de negocio en Andalucía, con gran presencia en la Costa del Sol; Madrid; País Vasco o Comunidad Valenciana, enclave donde ha anunciado recientemente que comenzará su expansión.

Currículum de Villaseca

Rosa Villaseca Muñoz, con una amplia experiencia en el sector inmobiliario y una trayectoria consolidada en cargos de alta dirección, aterriza en ABU con la misión de fortalecer la posición de la compañía como actor clave en el mercado residencial, y liderar su próxima etapa de transformación y desarrollo.

Inició su carrera en la ingeniería civil, trabajando como jefa de Obra en proyectos valorados en más de 20 millones de euros. En este puesto fue responsable del control y optimización de costes, la planificación y ejecución de obras, la gestión de equipos y la interlocución con las autoridades locales.

Posteriormente, ascendió a directora regional de Andalucía Occidental en Espacio SL / Aedas, donde pasó más de 17 años supervisando proyectos residenciales y liderando iniciativas de adquisición, desinversión y desarrollo de suelo en la Costa del Sol, así como en Cádiz, Huelva y otras zonas clave.

Villaseca también cuenta con experiencia internacional, habiendo ayudado a lanzar una oficina regional en Estados Unidos. Allí proporcionó apoyo estratégico y coordinación al CEO de EEUU en el desarrollo de proyectos residenciales en mercados como Clearwater (Tampa) y Miami.

A lo largo de su trayectoria, Villaseca ha liderado negociaciones financieras de alto nivel para adquisiciones inmobiliarias y ha gestionado numerosos equipos. "Se le reconoce por su estilo de comunicación claro y directo, así como por su capacidad de inspirar el crecimiento profesional de los equipos en línea con los objetivos organizacionales", subrayan desde la compañía.