Oportunidad para inversores en Granada: casa señorial con bodega y encanto histórico por 289.000 euros

Dos viviendas con parcela para edificar 900 m2

Oportunidad para inversores en Granada

Oportunidad para inversores en Granada / Tucasa.com

Redacción Tucasa.com

En el corazón de Huétor Vega, dentro de la provincia de Granada, emergen con un aura de majestuosidad dos casas que cuentan una historia por sí mismas. Datan de tiempos pasados, cuando las familias se congregaban alrededor de patios donde el aire fresco despuntaba las conversaciones y añoranzas diarias. Estas propiedades, antiguas casas señoriales, guardan en cada esquina el espíritu tradicional de la localidad.

Viviendas con esencia y posibilidades

Viviendas en Huétor Vega

Viviendas en Huétor Vega / Tucasa.com

Las propiedades se asientan sobre una parcela de aproximadamente 370 m² y cuentan con una superficie construida de 421 m². Se trata de un conjunto que puede ser adquirido en su estado actual, ideal para quienes buscan preservar el rigor histórico, o bien, transformado en un proyecto de vivienda plurifamiliar, con una edificabilidad que alcanza casi 900 m².

Esta versatilidad las convierte en una opción de inversión altamente atractiva, tanto para promotores como para familias que deseen establecer su hogar en un entorno cargado de tradición y encanto.

El paso del tiempo ha dejado su huella, y será necesario emprender obras de rehabilitación y modernización para adaptar estas casas a los estándares de confort de la vida contemporánea. Sin embargo, el atractivo histórico es incuestionable: patios con sabor andaluz, terrazas soleadas, y hasta antiguas bodegas que en su día sirvieron para la elaboración de los célebres vinos de Huétor Vega.

Características destacadas

  • 421 m² construidos para reformar y diseñar la vivienda soñada.
  • Parcela de 370 m² con múltiples opciones de uso.
  • 10 dormitorios y 3 baños, perfectos para un hogar familiar o un proyecto turístico.
  • Terraza amplia, ideal para encuentros sociales o un espacio de relax.
  • Espacios históricos, como estancias vinculadas a la tradición vinícola local.

El precio de venta de ambas casas es de 289.000 euros. Una oportunidad difícil de repetir en el mercado inmobiliario actual.

Para obtener más información sobre esta excelente oportunidad, visite el siguiente enlace de venta de casa con terraza en Huétor Vega

No pierda la posibilidad de sumergirse en una experiencia única y solicite una visita con la inmobiliaria Plancasa Grupo Inmobiliario en Avda. de América, n.º 47 local, Granada. T. 858 70 12 80

Para aquellos cuyos sentidos sean atraídos por el tradicional encanto andaluz y sueñen con inmortalizar un legado familiar en el centro histórico de Huétor Vega, esta es la oportunidad perfecta.

Este artículo ha sido parcialmente creado con ayuda de Inteligencia Artificial y después editado y supervisado por la redacción.

