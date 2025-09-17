El plan de ampliación de la red eléctrica llega a Andalucía: la franja pirítica y el hidrógeno verde esperan inversiones

Empresarios andaluces y el Gobierno de la comunidad han puesto el foco en los últimos años en la necesidad de ampliar la red eléctrica para atraer proyectos de inversión que impulsen la instalación de empresas o la ampliación de las ya asentadas en Andalucía con el objetivo de impulsar la economía. La vicepresidenta del Gobierno central y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco), Sara Aagesen, anunció el pasado viernes las líneas generales de la Propuesta de planificación eléctrica 2025-2030 y, a lo largo de esta semana, está presentando a las comunidades autónomas el borrador con lo aprobado para cada una de ellas.

Este jueves le toca el turno a Andalucía. El consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, se reunirá a partir de las 16.00 horas con el secretario de Estado de Energía, Joan Groyzard, para abordar las inversiones previstas en la planificación eléctrica 2025-2030 en la comunidad andaluza, un encuentro que tendrá lugar en la sede del Ministerio, por donde ya han pasado representantes del País Vasco, Cataluña y Castilla-La Mancha. La reunión estaba prevista para el pasado 17 de julio con el objetivo de abordar el borrador que envió la Administración andaluza al Ministerio con sus prioridades en marzo de 2024.

El pasado mes de abril, la ministra ya avanzó en Sevilla que el nuevo plan de inversiones en la red de transporte de energía eléctrica recogerá dos de las grandes prioridades para Andalucía. Por un lado, las necesidades de los sectores industriales emergentes como son la minería y el hidrógeno verde que demandan una red con mayor capacidad. Por otro lado, las zonas de las provincias de Jaén y Córdoba que sufren más problemas de despoblación agravadas por el aislamiento y el déficit de suministro eléctrico.

El borrador de la Junta de Andalucía también incluía otros proyectos, como el de Nascar para producir metanol verde en Tabernas (Almería), que requieren potencia para su desarrollo, según confirmaba Paradela en una entrevista a este periódico. Hay que tener en cuenta que, según han apuntado las compañías energéticas del negocio de la distribución en un informe, la red eléctrica roza el colapso en Andalucía, al situarse en el 93%.

Propuesta del Ministerio

La propuesta nacional de Aagesen prevé una inversión de 13.590 millones de euros hasta el final de la década, y estará orientada a cubrir las necesidades del país y a cumplir los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030 (PNIEC), otorgando prioridad a los proyectos industriales.

La propuesta de planificación plantea atender 27,7 GW desde la red de transporte, lo que implica multiplicar por 14 los 2 GW de la vigente Planificación con horizonte 2026. Este fuerte crecimiento también se produce en la red de distribución, con 5,3 GW, y por eso la propuesta plantea 422 ampliaciones de conexión (142 en la red de transporte para nuevos consumidores, 84 para agentes especiales, como ADIF y puertos, y 196 apoyos a la red de distribución).

Se reparten de manera que 9 GW irán a proyectos industriales; 1,8 GW para desarrollos residenciales y nuevas viviendas; 560 MW para electrificación ferroviaria; 1,2 GW para electrificación portuaria, que permitan prácticas como abastecer las necesidades de las embarcaciones desde tierra; 13,1 GW para producción de hidrógeno verde y 3,8 GW para centros de procesamiento de datos.