Zanzíbar, Sidney o Tokio: la nueva conexión con Estambul abre Sevilla a 120 destinos internacionales

Fue la pasada primavera cuando Turkish Airlines anunció que este 17 de septiembre comenzaría a operar un vuelo diario entre Sevilla y Estambul, un movimiento que acercará a la capital andaluza 120 destinos internacionales situados en Asia, África y Oceanía. Las autoridades y representantes de la aerolínea han participado este miércoles en el acto de inauguración de esta conexión, que permitirá llegar con una sola escala a capitales mundiales como Sidney, Tokio o Zanzíbar.

Más allá del turismo, la nueva ruta permitirá un impulso económico, según han apuntado fuentes de la compañía aérea en una mesa redonda celebrada este jueves en el Hotel Barceló Renacimiento y en la que los intervinientes han abordado su relevancia precisamente para el fomento de negocios entre las dos ciudades, además de los pasajeros que utilizarán este vuelo para conectar con terceros países que se verán beneficiados de escalas más cortas.

"Por su situación, Estambul ofrece muchas oportunidades no solo para pasajeros, sino para carga aérea para las empresas", ha subrayado en este encuentro el presidente del Consejo de Administración y del Comité Ejecutivo de Turkish Airlines, Ahmet Bolat, quien ha desgranado que el plan de la compañía pasa por alcanzar los 171 millones de pasajeros en 2033, con un crecimiento anual del 7,7%. El objetivo es duplicar la capacidad de sus aviones y de usuarios, lo que le permitirá además llegar a los 150.000 trabajadores en todo el mundo.

Además, Bolat ha recordado que 320.000 españoles visitaron Estambul en 2024 y, en el caso contrario, 200.000. "Son cifras muy pequeñas y nuestro objetivo es llegar a los 400.000 en los dos trayectos, gracias a esta nueva ruta y a las que abrirá nuestra filial Ajet con España", ha añadido.

Una ruta permanente

Además, ha asegurado que se trata de una ruta permanente. "Es el resultado de un buen estudio y cuando abrimos una ruta, es fija: nunca hemos cerrado ninguna", ha señalado.

Además, Bolat ha apuntado que la postura de España con respecto a Palestina le ha granjeado "gran popularidad" en Turquía, lo que podría aumentar las visitas. En este sentido, ha indicado que la aerolínea hará una "gran promoción para dar a conocer la cultura andaluza" en su país.

"España ya es un país muy conocido en Turquía por el fútbol, hay mucha cercanía entre nosotros, pero hemos percibido de una manera muy positiva en Turquía la postura de España respecto a Palestina y prevemos que va a haber mucho interés por visitar Andalucía a raíz de esto", ha abundado.

La conexión entre Sevilla y Estambul partirá desde la capital hispalense a las 11.45 horas los lunes miércoles y sábado, con llegada a las 17.15; mientras que los martes, jueves, viernes y domingo será a las 18.40 horas con llegada a las 00.10. En la dirección contraria, con salida desde el Aeropuerto de Estambul, los vuelos serán los lunes miércoles y sábado a las 6.55 con llegada a las 10.45 y los martes, jueves, viernes y domingo a las 13.50.

Primer vuelo

El acto de bienvenida celebrado por la mañana en el Aeropuerto ha contado con la presencia del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz; del ministro de Transportes e Infraestructura de Turquía, Abdulkadir Uraloglu, y el presidente del Consejo de Administración y del Comité Ejecutivo de Turkish Airlines, Ahmet Bolat, entre otras autoridades españolas y turcas.

“En lo que llevamos de año hemos recibido más de 10.600 viajeros turcos, un 60% más que en 2024, con un gasto en destino que ha crecido más del doble. Turkish Airlines nos conecta ahora con un viajero premium, de alto poder adquisitivo, que valora nuestra cultura, nuestro patrimonio y nuestra calidad de vida”, ha destacado Sanz durante su intervención.