Turkish Airlines prevé la llegada de más turistas turcos a España por su postura con Palestina

La imagen de la interrupción de la última etapa de la Vuelta Ciclista a España este fin de semana en contra de la masacre que Israel está cometiendo en Gaza ha recorrido los medios de todo el mundo. También la postura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que en la mañana del domingo, antes de que se iniciara la protesta en Madrid, se manifestó a favor de elevar la voz contra el genocidio. La relatora de la ONU sobre Palestina, Francesca Albanese, aseguraba a principios de esta semana que la cifra de gazatíes asesinados a manos del ejército israelí podría rondar ya los 680.000.

El impacto que tanto las imágenes del enfrentamiento de los manifestantes -que portaban banderas palestinas- con la Policía para parar la prueba deportiva como las palabras del presidente del Gobierno pudiesen tener en el exterior han sido ampliamente debatidas tanto por parte de miembros del Ejecutivo socialista como de la oposición. Este jueves, la aerolínea Turkish Airlines ha asegurado en un encuentro con medios de comunicación celebrado en Sevilla -con motivo de la inauguración del vuelo directo entre la capital hispalense y Estambul-, que este respaldo al pueblo palestino beneficiará a la llegada del turismo turco a España.

En este sentido, el presidente del Consejo de Administración y del Comité Ejecutivo de Turkish Airlines, Ahmet Bolat, ha apuntado que la postura de España con respecto a Palestina le ha granjeado "gran popularidad" en Turquía, lo que podría aumentar las visitas. Por ello, ha añadido, la compañía aérea hará una "gran promoción para dar a conocer la cultura andaluza" en su país.

Cercanía entre ambos países

"España ya es un país muy conocido en Turquía por el fútbol, hay mucha cercanía entre nosotros, pero a ello se suma que hemos percibido de una manera muy positiva en Turquía la postura de España respecto a Palestina y prevemos que va a haber mucho interés por visitar Andalucía a raíz de esto", ha abundado.

Hay que recordar que Israelha obligado a los palestinos a abandonar la ciudad de Gaza al anunciar una operación militar a gran escala, lo que está provocando que miles de personas, desnutridas y heridas en muchos casos, recorran a pie un trayecto junto al mar en unas imágenes que están despertando la indignación mundial, aunque desde la Unión Europea no se estén acometiendo medidas de calado contra el Estado invasor y su presidente, Benjamin Netanyahu.

De hecho, la Comisión Europea ha propuesto este miércoles la suspensión parcial del capítulo comercial del acuerdo de asociación con Israel que anunció la presidenta Ursula von der Leyen en su discurso sobre el Estado de la Unión, pero que en la práctica se traducirá en la reimposición de aranceles a los productos israelíes y solo afectará a un 37% del comercio con el país.