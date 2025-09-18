El hotel Al-Ándalus de Sevilla cambia de manos: Hotusa compra el cuatro estrellas de Heliópolis

El Grupo Hotusa ha comprado nueve hoteles Silken en España que estaban en manos de los fondos Pigmalion y CBRE, entre ellos, el emblemático Al-Ándalus, situado en el sevillano barrio de Heliópolis. Según ha adelantado El Economista y ha confirmado este periódico por fuentes conocedoras de la venta, la operación ha supuesto el desembolso de 250 millones de euros.

El hotel de cuatro estrellas -categoría que comparte con el resto de los establecimientos incluidos en la operación- dispone de 623 habitaciones repartidas en once tipos diferentes, entre las que destacan las exclusivas suites de diseño de Victorio & Lucchino. El Al-Ándalus supone, por su amplitud, el 40% de la compraventa.

El alojamiento, como recuerda en su web, se sitúa junto al Estadio Benito Villamarín (ahora en obras) y próximos están el Hospital Virgen del Rocío y la zona de ocio gastronómico del barrio de Los Bermejales.

La cadena hotelera en Sevilla

Grupo Hotusa es propietaria de la cadena Eurostars Hotels Company, que cuenta en la capital hispalense con un establecimiento emblemático como es el cinco estrellas ubicado en Torre Sevilla, que ocupa de la planta 19 a la 37, con un total de 24.000 metros cuadrados.

En total, esta cadena cuenta con ocho alojamientos en la capital andaluza y uno en la provincia. Los de Sevilla se sitúan, además de en Torre Sevilla, en Cardenal Ilundain, República Argentina -en el Edificio Buenos Aires de Grupo Insur-, Abades, Bajeles, San Vicente, Macarena e Isla de la Cartuja. En Sanlúcar la Mayor opera el Gran Hotel Solúcar.

En la actualidad, la cadena Eurostars Hotels Company dispone de un portafolio de más de 200 establecimientos ubicados en las grandes capitales españolas así como en los principales destinos internacionales: Nueva York, Chicago, Berlín, Roma, Bruselas, Praga, Budapest, Lisboa, Porto, Buenos Aires o Ciudad de México, entre otros, según señala en su web.