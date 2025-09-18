La inversión de Red Eléctrica en Andalucía priorizará hidrógeno, nuevos ejes ferroviarios, puertos y viviendas

La Planificación de electricidad con horizonte 2030 es fundamental para el desarrollo industrial y económico de Andalucía. Este jueves, el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, y el consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, han mantenido un encuentro para abordar la propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), una reunión que se hace de manera previa al inicio de la audiencia pública -como con el resto de comunidades-, en la que el conjunto de los agentes podrá alegar y realizar contribuciones.

La propuesta, según ha informado el Ministerio que dirige Sara Aagesen, plantea un crecimiento de la capacidad de las redes andaluzas, "posibilitando la materialización de grandes proyectos de hidrógeno, nuevos ejes ferroviarios y la electrificación de puertos, entre otras actividades productivas, junto con nuevas promociones inmobiliarias y residenciales".

También se fomentará "la vertebración del territorio, con nuevos tendidos y mallados de las redes, como en Jaén, desde Baza hasta Manzanares". Muchas de estas actuaciones tendrán especial incidencia en áreas rurales, atrayendo nuevo tejido empresarial y generando oportunidades de desarrollo socioeconómico ligadas a la transición energética.

Asimismo, en la reunión se ha planteado el creciente interés por invertir en Andalucía, sobre todo en nuevos proyectos industriales, gracias a los precios competitivos de la electricidad que proporcionan las energías renovables. "La propuesta de planificación permitirá avanzar en esta senda de descarbonización, habilitando la conexión de nuevas instalaciones de energías renovables y almacenamiento", ha subrayado el Miteco.

Margen para negociar

Por su parte, Paradela ha tildado la reunión de "productiva, en un tono positivo y cordial", si bien ha indicado que "queda mucho trabajo por hacer", ya que algunas de las prioridades planteadas en el borrador que presentó Andalucía al Miteco hace año y medio están reflejadas en ese borrador, "pero hay otra parte que hay que seguir trabajando". "No todo lo que Andalucía proponía está reflejado en la propuesta", ha advertido.

En este sentido, ha señalado la importancia de la planificación eléctrica para los próximos años. "Disponer de energía es fundamental para el desarrollo económico de cualquier sociedad y más con la oportunidad que tenemos como país con una importante capacidad en la generación de energías limpias", ha añadido.

Además, ha recordado que Andalucía está haciendo una aportación "importantísima" a los objetivos nacionales en la transición energética. "Pensemos que en tan solo los últimos tres años Andalucía ha aportado 7 gigavatios de energía limpia instalada nueva, con una progresión muy fuerte en el último año", ha abundado el consejero.

Por ello, ha subrayado que "difícilmente" sería posible cumplir los objetivos del plan nacional sin la aportación que está haciendo Andalucía. "Sin embargo, nuestra infraestructura de partida es muy inferior. Contamos con un 40% menos de red de transporte eléctrico por habitante que en la media de España, que es como se suele medir", ha señalado, al tiempo que ha indicado que "es el momento de corregir esa situación".

Propuesta del Ministerio

La propuesta nacional de Aagesen prevé una inversión de 13.590 millones de euros hasta el final de la década, y estará orientada a cubrir las necesidades del país y a cumplir los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030 (PNIEC), otorgando prioridad a los proyectos industriales.

La propuesta de planificación plantea atender 27,7 GW desde la red de transporte, lo que implica multiplicar por 14 los 2 GW de la vigente Planificación con horizonte 2026. Este fuerte crecimiento también se produce en la red de distribución, con 5,3 GW, y por eso la propuesta plantea 422 ampliaciones de conexión (142 en la red de transporte para nuevos consumidores, 84 para agentes especiales, como ADIF y puertos, y 196 apoyos a la red de distribución).

Se reparten de manera que 9 GW irán a proyectos industriales; 1,8 GW para desarrollos residenciales y nuevas viviendas; 560 MW para electrificación ferroviaria; 1,2 GW para electrificación portuaria, que permitan prácticas como abastecer las necesidades de las embarcaciones desde tierra; 13,1 GW para producción de hidrógeno verde y 3,8 GW para centros de procesamiento de datos.