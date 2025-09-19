Coyuntura
Revisión estadística: el INE eleva al 3,5% el crecimiento del PIB de 2024, tres décimas más
El Instituto Nacional Estadística estima ahora un mayor empuje del consumo privado, de la inversión y de la construcción el año pasado
La economía española creció en 2024 con mayor intensidad de lo estimado inicialmente. La revisión estadística ordinaria publicada este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) calcula ahora que el Producto Interior Bruto (PIB) registró en 2024 un crecimiento del 3,5% respecto a 2023, este dato supone un incremento de tres décimas respecto al adelantado por la Contabilidad Nacional Trimestral (CNTR) en marzo.
Por su parte el crecimiento del PIB en 2023 se revisa dos décimas a la baja, hasta el 2,5%. Y la variación correspondiente al año 2022 se establece como definitiva y se revisa dos décimas al alza, hasta el 6,4%.
Estas revisiones de la serie de cuentas nacionales para los años 2022, 2023 y 2024 conducen a una estimación del PIB anual a precios corrientes de 1.594.330 millones de euros en 2024, un 0,2% superior al nivel inicialmente estimado por la CNTR (2.703 millones más). El PIB per cápita, por su parte, se situó en 32.633 euros, el 5,3% más que en 2023 y el 13,3% superior al correspondiente a 2022.
El consumo privado y la inversión ganan peso
La Contabilidad Nacional revisada de 2024 muestra ahora un patrón de crecimiento de la economía española ligeramente diferente al arrojado en el mes de marzo. Los nuevos datos muestran un mejor comportamiento del consumo privado (que pasa a crecer el 3,1%, en lugar del 2,9% previo) y, sobre todo, de la inversión (creció el 4,7%, más del doble del 1,9% que figuraba en los datos de marzo). El gasto público, por su parte, creció el 2,9% (frente a la estimación previa del 4,1%).
Así, en conjunto, se estima ahora mayor contribución de la demanda interna (3,3%, frente al 2,8% previo) y menor de la externa (0,2%, frente al 0,4%).
Desde el punto de vista de la oferta, los nuevos datos arrojan un mayor crecimiento de la construcción (4,8%, frente al 2,1%), de la agricultura (10,8%, en lugar del 8,3%), de comercio, hostelería y transporte (4,7% frente al 3,4% previo) y de las actividades artísticas y recreativas (3,2% frente al 2,5%). En sentido contrario, la revisión estadística muestra un peor desempeño de la industria, para la que ahora se estima un avance del 1,9%, en lugar del 2,7% previo.
