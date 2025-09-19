Coste de la vida
La subida de precio del café dispara el coste de los desayunos: son un 8% más caros el último año, y un 14% desde 2023
En los últimos 12 meses, el paquete se ha encarecido un 20,2%, el chocolate cuesta un 18,1% más y los huevos salen un 17,8% más caros
En poco más de un año, el precio del paquete de café molido se ha encarecido un 20,2%, el del chocolate cuesta ahora un 18,1% más y el de los huevos ha subido un 17,8%. Son tres de los ingredientes que forman un desayuno convencional en muchos hogares y cuya escalada inflacionista ha hecho que el barómetro que publica anualmente la escuela de negocios EAE sobre el precio de los alimentos se haya disparado este año. La institución, que lleva ya unos años publicando un análisis de la evolución de la cesta de la compra a partir de los precios de los productos con los que los españoles realizan su primera comida del día, concluye que desayunar este 2025 vale cerca de un 8% más de media, muy por encima del IPC, que se sitúa en un 2,7%. El año pasado, el precio subió un 5%, por lo que los desayunos acumulan un crecimiento de casi un 14% en los últimos dos años.
"El desayuno siempre ha sido una comida con alimentos básicos y, por lo tanto, accesible para muchas familias y establecimientos de hostelería", explica Javier Rivas, profesor de EAE Business School, que alerta de que "los aumentos detectados en alimentos como el café, el chocolate, el trigo o la leche reflejan una tendencia preocupante, que podría influir en un cambio de hábitos entre los ciudadanos, reduciendo la cantidad de algunos productos o saltándose esta comida matinal tan necesaria".
El café, una de las bebidas más habituales en los hogares españoles por las mañanas, es uno de los alimentos que más ha tirado hacia arriba en esta subida de precios. Los precios mundiales de este producto se han disparado sobre todo como consecuencia del crecimiento de demanda en países hasta ahora tradicionalmente consumidores de té, como China, Japón o Corea del Sur, pero que en los últimos tiempos se están pasando al café.
El chocolate y la bollería
El otro gran protagonista de los desayunos, el chocolate, también está viviendo tiempos de escalada inflacionista, en este caso como consecuencia de las malas cosechas que ha habido en los países productores por el cambio climático. También ha subido en el último año el precio de la leche, que ha experimentado un incremento de un 4,3%, aunque se ha visto compensado en cierta manera por la caída del precio del azúcar de un 19,3%.
Los productos de bollería y confitería, habituales en los desayunos de muchos hogares y cafeterías, han crecido moderadamente, algo menos de un 2%, mientras que el pan y cereales apenas han crecido un 0,3%. Pero si algo ha compensado la balanza ha sido la ralentización en el precio del aceite de oliva, cuyo precio ha bajado algo más del 40% en los últimos 12 meses, constata el profesor de EAE.
El incremento en el precio de los alimentos del desayuno, evidencia, pues que, aunque el ritmo de aumento de la inflación de los alimentos se ha moderado desde hace unos años, los precios de los productos básicos siguen al alza. En agosto de 2025, los alimentos subieron un 2,1% en promedio con respecto al mismo mes del año anterior.
