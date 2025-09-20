Grupo Fonsán, la compañía sevillana que recupera muelles, rehabilita iglesias y ahora se lanza a por las villas de lujo

Más de 28 años marcan la historia de Fonsán, una compañía sevillana de referencia en el sector de la ingeniería que lleva más de 600 proyectos ejecutados y está acometiendo obras de calado por toda España. En los últimos años, ha llevado a cabo la creación de un grupo empresarial para gestionar mejor sus áreas de especialización, donde se incluyen la rehabilitación estructural, las edificaciones industriales, la obra singular y soluciones tecnológicas aplicadas a la construcción. Sus proyectos van desde la recuperación de bienes culturales, a la rehabilitación de zonas portuarias y, recientemente, se ha lanzado al residencial con la edificación de villas de lujo y viviendas.

Fernando Torres es su gerente y fundador. "Nuestro ADN era muy claro, y estaba enfocado a obra civil portuaria y poco a poco nos metimos en trabajos complejos", destaca. En este punto, recuerda que Fonsán fue la encargada de llevar realizar la voladura del puente Alfonso XIII [conocido como puente de Hierro] y, a partir de ahí, surgieron reparaciones estructurales en puertos, líneas de cimientos profundos, inyecciones, edificación singular, "pero siempre colaborando con el cliente en el primer momento, porque esos proyectos normalmente son complejos, tienen carencias y nosotros aportábamos mucho".

El abordaje de trabajos complejos y especializados ha sido el punto diferencial de la compañía, lo que requiere de un know-how y una prestación de servicios "que no se pueden buscar fuera". De hecho, Torres destaca que trabaja con un equipo personal propio cuando acomete sus proyectos. "Somos una empresa muy técnica, es nuestro modelo", subraya, al tiempo que defiende que su valor está en controlar todas las obras "y hacerlas muy bien reinvirtiendo los beneficios, una cuestión que llama mucho la atención en el mercado, porque somos una plantilla muy grande para lo que facturamos".

División por especialidades

La empresa, ubicada en el Polígono PISA de Mairena del Aljarafe desde 2008, sufrió la embestida de la crisis financiera. "Sobrevivimos con mucho trabajo, apretando los dientes y, lamentablemente, reduciendo plantilla: fue terrible", resume. En cualquier caso, defiende que su modelo le permitió seguir adelante cuando sus grandes clientes, como ADIF o Puertos del Estado, dejaron de pagar a tiempo.

Otro punto de inflexión fue la otra crisis derivada de la pandemia. "Esa la superamos mejor, y después llegó la división de la empresa por especialidades, lo que permitió el ingreso de más personas en el equipo y un crecimiento sostenido en los últimos años", apunta. Esto le ha permitido extenderse a la construcción industrial y a proyectos residenciales "donde aportamos mucho por nuestra capacidad técnica y conocimiento de nuevos materiales".

Así, el grupo está conformado por la matriz Fonsán, constructora que cuenta con un gran departamento de ingeniería; Resinte, cuya actividad es la rehabilitación estructural, y Cademe, Ciame y Nodum, dedicadas a proyectos de construcción colaborativa.

Esto le ha permitido ir elevando su facturación en los últimos ejercicios, desde los 19 millones de euros de 2022, a los 33 de 2023 y a los 44 de 2024. El objetivo para este año es cerrar en los 53 millones de euros, desgrana Torres. Esto también se ha reflejado en la plantilla, que ha pasado de las 150 personas en 2022 a las más de 300 el pasado año, aunque a veces esta se incrementa para llevar a cabo trabajos puntuales.

Grupo Fonsán ha alcanzado además recientemente un nuevo hito en su trayectoria al superar los 100 millones de euros en cartera de obra durante el primer semestre de 2025. Esta cifra, prevista inicialmente como objetivo para finales de año, representa un crecimiento superior al 25 % respecto al ejercicio anterior y consolida la posición del grupo como uno de los referentes del sector.

"Nuestra previsión es llegar a 70 millones de facturación en 2026 y a los 10 dos años después: de los 70 millones ya tenemos contratados 60, con cartera sólida, con clientes sólidos, como ADIF, Puertos del Estado, con autoridades portuarias... ", añade Torres. De hecho, casi el 95% de las rehabilitaciones estructurales que realiza Fonsán es para empresas públicas. "Ahora estamos entrando más en empresas privadas de ocio, como clubs náuticos lujosos y gente que ha descubierto que después de 20 años de concesión tienen patologías y nos están llamando", subraya. Mientras tanto, en lo que tiene que ver con los desarrollos residenciales, la compañía va más de la mano de la iniciativa privada.

Principales proyectos

Entre los proyectos en los que han intervenido se encuentra desde la baliza de Salmedina (una especie de faro situado frente a la costa de Chipiona) al refuerzo del Teatro Romano de Cádiz o el trabajo en la Iglesia de Santiago de Jerez de la Frontera. En la actual cartera destacan, según Torres, la construcción de 14 villas de súper lujo en Sotogrande; de 45 viviendas en Manilva (Málaga) o 99 en Algeciras.

Además, se encuentra rehabilitando muelles en la Autoridad Portuaria La Coruña, mientras que en Sevilla va a participar en la rehabilitación estructural del muelle de Nueva York. "Es más fácil que otros proyectos porque no hay mareas, no como cuando estás en medio del mar, que si se rompe algo, estás perdido", reconoce.

En lo que se refiere al mercado internacional, durante la pandemia, la firma sevillana formó parte de un consorcio para trabajar en Francia para Scottish Power. Además, atesora experiencia con empresas noruegas de energía, fundamentalmente en proyectos de eólica marina. En cualquier caso, Fonsán en la actualidad, asegura Torres, está centrada en consolidar "el crecimiento en España" más que en mirar más allá de nuestras fronteras.

Falta de mano de obra cualificada

El gerente de Grupo Fonsán destaca la dificulta de encontrar mano de obra cualificada. "La gente joven se ha ido a otros sectores", lamenta, al tiempo que asegura que en los últimos años se ha reforzado una "mala imagen de la construcción y del constructor en sí que para nada es real".

Por ello, asegura que uno de los principales retos de la empresa es "retener el talento", por eso intentan "motivar a la gente" con proyectos "muy especiales" y también con una formación específica que la vuelve competitiva en el mercado, un edificio en San Fernando (Cádiz) dedicado a los trabajos especiales que requiere cubrir la compañía y que "no se enseñan en FP". "Hay que invertir en formación para seguir siendo competitivos", abunda.