La firma australiana que quiere abrir una mina en Jaén iniciará las perforaciones cuando acabe el riesgo de incendio

El resurgimiento de la actividad minera en Andalucía en los últimos tiempos -alentado por la búsqueda de los recursos más preciados en Europa para la transición energética frente a la dependencia externa y en un entorno internacional convulso- ha llegado a zonas que históricamente estuvieron relacionadas con el sector, como en la comarca de Linares-La Carolina en Jaén.

En este lugar explora la australiana Osmond Resources desde hace meses las oportunidades de obtener este tipo de metales -fundamentales para la fabricación de una amplia gama de productos tecnológicos, como baterías para vehículos eléctricos, teléfonos inteligentes, paneles solares, turbinas eólicas o equipos médicos-. Ahora, tiene previsto comienzo a las primeras perforaciones con la apertura de un total de 15 pozos antes de que acabe este trimestre, aunque este inicio "está sujeto a las condiciones impuestas en el permiso y la Autorización Ambiental Autorizada (AAU). La condición relevante para el inicio es que el peligro de incendio debe ser inferior a muy alto. En este momento, es muy alto", subrayan fuentes de la compañía a este periódico.

De este modo, las perforaciones arrancarán cuando esta circunstancia "cambie y sea probable que se mantenga por debajo de muy alto durante un período de tiempo suficientemente largo", añaden las mismas fuentes.

En el caso del proyecto Orion EU Critical Minerals, que lidera Osmond Resources desde el pasado otoño (iene una participación en Green Mineral Resources S.L., propietaria del permiso de investigación), se buscan minerales críticos como rutilo (titanio), circón, hafnio y tierras raras ligeras y pesadas. La zona ya fue explorada en busca de torio y uranio en las décadas de 1950 y 1960 e incluye una mina histórica de galena -mineral del grupo de los sulfuros- de Avellanar, en la provincia de Jaén.

No es la única iniciativa que lleva a cabo en España, ya que la australiana, dedicada a investigar el potencial minero de algunas zonas, también explora actualmente terrenos en la provincia de Segovia.

Mapa de las primeras perforaciones de Osmond Resources en Jaén. / Osmond Resources

Ampliación de la superficie a investigar

La superficie a investigar ha crecido en los últimos meses. En un principio, el permiso concedido se circunscribe a un terreno de 85,6 kilómetros cuadrados, que recientemente se amplió para incluir tres permisos de investigación adicionales (Menodice, Menipe y Metioque), que abarcan 142 kilómetros más y que se encuentran en trámite (lo que corresponde a 756 cuadrículas mineras), según informa la empresa. En total, suma 756 unidades mineras españolas que cubren una superficie de 228 km.

Las tres áreas objetivo identificadas por parte de la australiana se sitúan a lo largo de una distancia de 12 kilómetros. "La empresa se centra en capas primarias de alta ley de rutilo, circón y monacita, que cree que serán prevalentes en las tres zonas. La ley potencial de las capas se evidencia en muestras de roca a granel tomadas de tres afloramientos diferentes (150 kilos en total) en toda la zona de Avellanar", señala en su web Osmond Resources. Hay que tener en cuenta que este paso, el de realizar perforaciones, es fundamental para la continuidad o no del proyecto.

Andalucía, en el foco

La minería andaluza vive una nueva vida gracias a la demanda expansiva de estos materiales y los avances tecnológicos que requieren de los minerales que hay bajo el suelo andaluz - que tiene uno de los depósitos de cobre más ricos del mundo- para su funcionamiento.

En la actualidad, el punto de mira está en sitios donde se situaron yacimientos que fueron abandonados o lugares donde nunca se han llevado a cabo prospecciones pero que en los últimos estudios aparecen como interesantes en la búsqueda de recursos más preciados en Europa para la transición energética frente a la dependencia externa y en un entorno internacional convulso. Andalucía es la primera, y hasta el momento la única comunidad autónoma, que posee una cartografía de minerales críticos

La Comisión Europea ha seleccionado dos proyectos "estratégicos" andaluces incluidos en la Ley de Materias Primas Estratégicas, entre ellos siete en territorio español, para la extracción, el procesamiento y el reciclaje de minerales, que deben contribuir a reforzar la independencia de la Unión Europea. Se trata de la mina subterránea de Cobre Las Cruces para obtener minerales críticos y el proyecto CirCular, de Atlantic Copper, para procesar 60.000 toneladas anuales de minerales procedentes de aparatos eléctricos y electrónicos en desuso dentro de las iniciativas de extracción y reciclaje de materiales estratégicos en España.