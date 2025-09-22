BANCA
BBVA mejora su oferta para intentar convencer de la OPA a los accionistas del Sabadell
La entidad presentará este lunes la solicitud de autorización para modificar las condiciones de la oferta, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores
"BBVA comunica que su Consejo de Administración ha decidido modificar las características de la Oferta mediante la mejora de la contraprestación ofrecida (actualmente, una acción ordinaria de BBVA y 0,70 euros en efectivo por cada 5,5483 acciones ordinarias de Banco Sabadell), con modificación de su naturaleza, de tal forma que pasará a ser enteramente en acciones ordinarias de nueva emisión de BBVA, a razón de una acción ordinaria de BBVA por cada 4,8376 acciones ordinarias de Banco Sabadell", expone la nota enviada al regulador.
(Habrá ampliación)
