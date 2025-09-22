Conclusiones de la Autoridad Fiscal: las subidas del salario mínimo y la reforma laboral añaden crecimiento y empleo a la economía

Las subidas recientes del SMI han servido para hacer crecer más la economía y el empleo y para aumentar los ingresos por cotizaciones sociales. Así se desprende de los documentos técnicos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) que han servido de base a su última opinión de sostenibilidad a largo plazo presentada el pasado mes de marzo, cuando también publicó su primer informe sobre la regla de gasto de las pensiones.

La Airef ha difundido este lunes algunos de sus documentos técnicos. Por una parte, de ellos se desprende, por ejemplo, que la subida del SMI de 2023 habría reducido la creación de empleo en entre 55.000 y 85.000 afiliados en ese año, una incidencia superior a la de la subida de 2019 por el aumento de perceptores del salario mínimo, que ya es el salario más frecuente en España.

Ahora bien, si se tienen en cuenta los efectos macroeconómicos derivados de una subida del SMI (en forma de mayor renta de más salario, más renta de los hogares y más consumo), la Airef llega a la conclusión de que el incremento del salario mínimo no solo no ha destruido empleo, sino que lo ha creado, "al predominar los efectos de demanda (mayor renta, mayor consumo). Según los modelos de cálculo que empleo la Airef, la subida del SMI habría tenido un efecto nulo sobre el empleo o ligeramente expansivo, con un crecimiento añadido de hasta dos décimas, el 0,2% más, para el periodo entre 2022 y 2050.

PIB y cotizaciones

Además, la subida del SMI se habría traducido en un mayor crecimiento del PIB de hasta el 0,2% para el periodo 2022-2050 y en una mayor recaudación por cotizaciones sociales, de entre el 1,4% y el 0,2% adicional, según los diferentes modelos econométricos que la Airef sitúa sobre su mesa.

Fuentes de la Airef enfatizan que es preciso considerar con enorme cautela las conclusiones numéricas que se derivan de sus informes técnicos, por las limitaciones del análisis (entre otras, de carácter temporal). Sin embargo, certifican que la tendencia que muestran sí se puede considerar como acertada.

El impacto de las reformas laborales

En sus documentos técnicos, la Airef también analiza el impacto macroeconómico de las reformas laborales acometidas en España desde 2020. El organismo que preside Cristina Herrero llega a la conclusión de que estas habrían servido para elevar el nivel del PIB en un promedio de hasta 0,15 puntos con efectos a medio plazo (para el periodo 2022-2050), al tiempo que habría permitido elevar los ingresos por cotizaciones en un 0,3% adicional al de un hipotético escenario sin reformas.

Si se suman los impactos provenientes del SMI y de las reformas laborales, se podría llegar a la conclusión de que ambos tipos de medidas han servido para elevar el nivel del PIB a medio plazo en hasta 0,35 puntos, para subir el nivel de empleo en hasta 0,3 puntos porcentuales y para añadir un 0,5% de incremento a la recaudación por cotizaciones sociales.

Las mismas fuentes de la Airef insisten, en todo caso, en tomar con cautela las cifras si bien, de nuevo, avalan la tendencia que muestran los datos.

