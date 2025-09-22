El 100% del garbanzo nacional que vende Mercadona procede de campos andaluces

Cádiz, Málaga, Huelva, Sevilla y Córdoba concentran la producción de garbanzo en Andalucía, una legumbre muy valorada en los supermercados y que incluso cuenta en la comunidad con una Indicación Geográfica Protegida (IGP) en el caso de la variedad lechoso de la localidad onubense de Escacena del Campo.

En este horizonte, Mercadonaha apostado por la compra de garbanzo andaluz para sus lineales, al punto de que el 100% del garbanzo nacional que envasa bajo la marca Hacendado procede de la comunidad. Esta legumbre se suma así a otros productos destacados que la compañía adquiere en la comunidad, entre los que se encuentran la patata de agricultores de Sevilla, Almería y Málaga, el fresón de Huelva o la uva sin semilla de Cádiz, entre otros.

Según fuentes de la compañía esta decisión se debe a que "la calidad guía sus decisiones", y su compromiso es "hacer todo lo posible" para ofrecer al cliente "el mejor producto, sea de donde sea, colaborando con proveedores de zonas como Andalucía, donde se dan las condiciones para cumplir ese estándar de calidad en muchos productos como el garbanzo". Esto le permite además tener en sus lineales referencias de garbanzo nacional durante todo el año.

Producción de garbanzo en Andalucía. / Mercadona

El 27% del garbanzo en 2025 será nacional

En 2025, del 100% de las compras de garbanzo de Mercadona, el 27% será nacional, y la compra mayoritaria está representada por la variedad Blanco Lechoso. Este porcentaje supera en cuatro puntos porcentuales el del año anterior (23%). El restante es garbanzo de origen americano, concretamente importado de México y EEUU, "porque la producción nacional no cubre la demanda existente".

En concreto, Mercadona -que cuenta con 21.000 personas en plantilla en Andalucía, con 872 nuevas incorporaciones en 2024- compra la totalidad de garbanzo nacional a tres proveedores, dos de ellos andaluces, procedentes de la cosecha de 260 agricultores de la comunidad. El primero de ellos es Selección de Productos Leoneses SA (Seprolesa), con sede en León y que adquiere los garbanzos a agricultores de Córdoba. En segundo lugar, se encuentra Alimentos La Pedriza, ubicado en Cádiz y que obtiene estas legumbres de campos de la provincia gaditana, Huelva, Sevilla y Córdoba. Por último, Legumbres Pedro, también de la misma provincia, compra a agricultores que le surten desde Cádiz, Huelva, Sevilla y Córdoba.

Aumento del volumen de compra

El crecimiento del consumo de la variedad blanco lechoso (en un 13,5%) ha llevado a Mercadona a aumentar el volumen de compras de garbanzo este año. De hecho, en la campaña 2024, adquirió un total de 3.319 toneladas de esta legumbre, frente a las 4.810 previstas para este año.

La compañía subraya que el andaluz "es un garbanzo que destaca por su calidad" y que el cliente lo valora "por su sabor, textura cremosa y piel muy fina". Además, valora positivamente que tenga un buen tamaño, "cuanto más grande mejor".

Las referencias de garbanzo andaluz en los lineales de Mercadona son el Lechoso seco “Categoría Extra” (paquete de 1 kilo), que se vende en todas las tiendas de España; el Lechoso cocido (bote de 400 gramos escurrido), que se puede adquirir en supermercados andaluces (cuenta con 345 en la comunidad), y el Pedrosillano Nacional seco (paquete de 1 kilo), que se puede comprar en toda la cadena pero no en todas las tiendas (aunque sí en todas las provincias).