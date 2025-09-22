Oferta de vivienda en Huelva: chalet de una planta con piscina y a solo 2 minutos de la playa

El mercado inmobiliario de Huelva se presenta vibrante y diverso, ofreciendo excepcionales opciones para aquellos que buscan un nuevo hogar ya sea cerca del mar o en una urbanización exclusiva. A continuación, analizamos dos propuestas imperdibles, cada una con características únicas y una ubicación privilegiada.

Chalet independiente con piscina en Matalascañas por 395.000 euros

Casa con terraza en Matalascañas / Tucasa.com

Inmodoñana os presenta este espectacular chalet independiente a tan sólo dos minutos caminando del mar. Ubicado en una de las zonas más demandadas de Matalascañas, el exclusivo sector Malvasía. Esta amplia vivienda construida sobre 578m2 de parcela se distribuye en una sola planta, lo que permite una total accesibilidad, seguridad, mantenimiento y conexión con el exterior, ya que no tiene escaleras y todas las estancias están al mismo nivel; siendo ideal para niños, personas mayores o con movilidad reducida. Su distribución fluida proporciona un mayor disfrute del jardín, además de facilitar posibles reformas.

Cuenta con entrada propia de vehículos, porche semiacristalado y una increíble área de ocio que incluye piscina y zona de barbacoa. Todas las estancias son exteriores y su orientación permite que la vivienda aproveche la termo-regulación e iluminación natural durante todo el día, garantizando el confort, la ventilación y la eficiencia energética del inmueble. Si buscas una vivienda en una ubicación inmejorable y con personalidad propia, no lo dudes y concierta una cita, estaremos encantados de atenderte.

Más detalles disponibles en el enlace de venta de casa con terraza en Matalascañas, Almonte o completa el siguiente formulario:

Piso con piscina en urbanización El Espigón, Punta del Moral por 239.000 euros

Piso con piscina en Punta del Moral, Ayamonte / Tucasa.com

En la cotizada urbanización El Espigón de Punta del Moral se encuentra este exquisito piso planta baja, una verdadera joya para aquellos que buscan comodidad con maravillosas vistas a zonas ajardinadas y piscina. Con tres dormitorios y dos baños, el apartamento se presenta como una opción perfecta para disfrutar de vacaciones de ensueño junto a la playa.

La propiedad ofrece una cocina completamente equipada que se integra sutilmente con un luminoso salón, complementado con acceso directo a un cuarto lavadero. La urbanización, una de las mejores de la zona, se distingue por su oferta de actividades y facilidades, como pista de pádel, chiringuito privado y acceso a múltiples servicios en su entorno cercano; todo a tan solo 50 metros de la playa.

Para más información sobre esta oferta en enlace de venta de piso con piscina en Punta del Moral, Ayamonte o rellena el siguiente formulario:

Cada una de estas ofertas nos habla de más que solo estructuras y metros cuadrados: nos invita a imaginar una nueva vida, bajo la calidez del sol de Huelva, rodeados de paisajes que inspiran y espacios que acogen. Para quienes buscan donde corazón y hogar se hacen uno, cualquiera de estas propuestas podría ser el destino ideal.

` Este artículo ha sido parcialmente creado con ayuda de Inteligencia Artificial y después editado y supervisado por la redacción.