BANCA
Sabadell insiste en que la OPA de BBVA es "mala" a pesar de la mejora del precio
El consejero delegado del banco ha señalado que el nuevo precio tampoco "es mucho"
El consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, ha insistido este lunes en que la OPA de BBVA es "mala", a pesar de la mejora del precio que ha anunciado este lunes el banco presidido por Carlos Torres. En una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press, González-Bueno ha señalado que el nuevo precio tampoco "es mucho". "Normalmente las primas suelen ser del 30% y 1,6% es poco", ha comentado.
BBVA ha anunciado este lunes su intención de mejorar un 10% la oferta en su OPA por Sabadell. De esta forma, BBVA, que antes ofrecía una acción de BBVA y un pago en efectivo de 0,70 por 5,5483 acciones de Sabadell, ahora ha eliminado el componente en efectivo para suprimir el impacto fiscal de acudir a la OPA y el canje de acciones será de una acción de BBVA por 4,8376 acciones de Sabadell.
Siguiendo el nuevo precio y la cotización de las dos entidades que caen en torno a un 3,2% en el caso de Sabadell y del 1,7% en el de BBVA, la prima está actualmente en un 3,29%. "La oferta es mala porque es peor incluso que la original que nos hicieron [en mayo de 2024]", ha señalado González-Bueno explicando que, en aquel momento, los accionistas de Sabadell tendrían el 16,1% de la entidad combinada y ahora, el 15,3%. Con la oferta con la que se lanzó la OPA, la participación habría sido del 13,6%.
Según ha explicado González-Bueno esto se debe a las recompras de acciones que ha realizado Sabadell desde que se anunciara la OPA que, al reducir el número de acciones disponibles, ha aumentado la participación de todos los accionistas. Ha afirmado también que desde la primera aproximación de BBVA a Sabadell, cuando se intentó una fusión amistosa en el otoño de 2020, el banco catalán se ha revalorizado un 1.000% y desde el anuncio de la OPA, en torno a un 80%.
