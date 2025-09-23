Transgourmet Ibérica conmemora en Madrid sus 100 años de historia

Transgourmet Ibérica celebró el pasado domingo su 100 aniversario con un evento conmemorativo en el Pabellón Satélite Madrid Arena, reuniendo a más de 500 asistentes. La cita contó con la presencia de representantes de instituciones locales y regionales, líderes del sector empresarial, clientes, proveedores y empleados, que quisieron acompañar a la compañía en este hito histórico.

Durante el acto, se rindió homenaje a la trayectoria de Transgourmet Ibérica, que a lo largo de un siglo se ha consolidado como uno de los referentes en la distribución mayorista de alimentación en España. La jornada sirvió también para reafirmar el compromiso de la empresa con la innovación, la sostenibilidad y el servicio al cliente.

El director general de Transgourmet Ibérica, Lluís Labairu, inauguró la jornada destacando que “detrás de estos 100 años de historia, hay miles de profesionales, entre plantilla, clientes y proveedores, cuyo esfuerzo y fidelidad han sido fundamentales para llegar hasta aquí”. Y añadió un mensaje para el futuro: “Estamos fuertes y jóvenes para afrontar, como mínimo, otros 100 años más”.

También intervino Marta Nieto, directora general de Comercio, Consumo y Servicios en la Comunidad de Madrid, quien afirmó que: “La distribución mayorista, del que Transgourmet es sin duda uno de sus mejores ejemplos, es un sector en constante crecimiento, una pieza fundamental de la economía, en términos de facturación y empleo. Su labor es crucial para el buen funcionamiento de la hostelería y de los negocios minoristas de alimentación en la Comunidad de Madrid y en toda España”.

Por su parte, Orlando Chacón, concejal presidente del Distrito de Villaverde, quiso agradecer a Transgourmet elegir Villaverde como parte de su historia y de su futuro. “Gracias por contribuir al empleo, por apostar por la hostelería y por demostrar que las grandes empresas también pueden tener un impacto positivo y cercano en la vida de los barrios”.

Comité ejecutivo, representantes institucionales y organizaciones empresariales en el acto en Madrid / Transgourmet

La Comunidad de Madrid, región estratégica para Transgourmet

Tras los eventos celebrados en Girona, Málaga, Burgos, Tarragona y Canarias, Transgourmet ha elegido Madrid para llevar a cabo uno de los actos principales de celebración de su centenario por su destacada presencia en la región, donde es referente de la distribución mayorista de alimentación con una sólida red estratégica.

En la Comunidad de Madrid, cuenta con dos grandes centros GM Cash: uno en Villaverde, el mayor de la compañía en la región con una superficie de 3.565 m², y otro en Alcalá de Henares. Asimismo, dispone de un Punto Cash en Leganés. En conjunto, estas instalaciones abastecen a cerca de 5.500 clientes del sector de la hostelería y el comercio y suman una plantilla de 140 personas.

Además, Transgourmet está invirtiendo en la expansión de su red de supermercados de proximidad en la comunidad, donde ya tiene más de 30 establecimientos bajo la enseña Suma ubicados por toda la región.

Coincidiendo con su centenario, Transgourmet Ibérica está impulsando uno de los pilares estratégicos de la compañía, su división de Food Service, es decir, su servicio exclusivo de entrega directa en el negocio, con especial atención a la restauración independiente. En la Comunidad de Madrid dispone de un equipo de 50 asesores comerciales especializados y una flota de 25 vehículos de reparto para ofrecer un servicio personalizado adaptado a las necesidades de cada cliente.

2025, un año lleno de celebraciones

Desde enero, la compañía está celebrando su centenario con un completo programa de actividades que incluye la presentación de una exposición fotográfica sobre su trayectoria, un documental sobre el centenario y la creación de la canción Somos fuertes, símbolo de su identidad y valores.

También se ha creado un espacio web, https://www.centenariotransgourmetiberica.es, donde se publican todas las novedades y actividades relacionadas con este acontecimiento.

El centenario culminará con un acto final en Barcelona en el mes de noviembre.