La vuelta al mundo de Ximenez en su 80 aniversario: iluminando mucho más que la Navidad

Aunque aún no sea perceptible por el común de vecinos, transeúntes y foráneos, porque los grandes elementos decorativos son lo último que se instala, Ximenez lleva desde julio montando en Vigo equipamiento para el gran despliegue de iluminación decorativa que promueve el ayuntamiento vigués como apuesta para captar turismo. Y desde agosto está haciendo lo propio en Madrid. Y desde septiembre en Barcelona, San Sebastián, Jerez,... Muy pronto, esa operativa es un extraordinario reto de planificación y logística que a la vez se extiende por destinos tan lejanos y diversos como Oslo y El Salvador. Tanto para montarlo como para desmontarlo y hacer el viaje de vuelta a sus almacenes en Puente Genil.

La empresa Ximenez va a cumplir 80 años y tiene a gala haber contribuido a difundir internacionalmente la existencia y la excelencia del municipio cordobés de 30.000 habitantes donde Francisco Jiménez Carmona la fundó en 1945. Hoy en día la dirige uno de sus nietos, Mariano Ximénez. La plantilla asciende a 600 personas, y se incrementa a un total de 1.000 trabajadores en las campañas fuertes, como es ahora durante el último cuatrimestre del año a propósito de las fiestas navideñas. El 90% de la plantilla es de Puente Genil o de municipios cercanos.

Copenhague, Casablanca, Guatemala

En 2024 realizaron y montaron iluminaciones decorativas para 250 ciudades en 50 países de los 5 continentes. Este año van a culminar con cifras muy parecidas, con ampliaciones en países como Rumanía, Dinamarca (Copenhague), Irlanda (Dundalk), Costa Rica, Guatemala, El Salvador, México, Marruecos (decoraron Casablanca para el Ramadán). La mayor parte de su actividad es para ciudades y pueblos de España, Ximenez es la empresa elegida por el 75% de las principales municipios españoles para dinamizar calles y plazas en Navidad. Uno de sus lemas es: “Esta iluminación no se trata de lámparas y luminarias, se trata de sensaciones y experiencias”.

Mariano Ximénez, CEO de Ximenez Group y nieto del fundador, que está ampliando sus instalaciones en 90.000 metros cuadrados más. / El Correo

La capacidad de innovación de esta empresa ya va mucho más allá de esta faceta. Ha desarrollado la aplicación Ximenez Xmart Analytics para medir el impacto económico generado por la afluencia masiva a ver la iluminación, que en algunas instalaciones es un espectáculo de luz y sonido. Y le ofrece esos datos a su cliente, ya sea un ayuntamiento o un centro comercial, con el fin de que evalúe la rentabilidad de la inversión.

Francisco Jaén Cubero, director corporativo de operaciones en Ximenez, nos comenta que “podemos hacer un enorme análisis de datos, que proceden de la actividad que realizan en esa zona las personas que llevan teléfono móvil. Es todo anonimizado, tal como exige la legislación de protección de datos. Se puede medir, por ejemplo, la diferencia de afluencia antes de ese periodo y compararlo con lo que sucede durante los días con iluminación. Se pueden hacer también estimaciones de porcentaje de población por edades, por procedencia, el consumo en bares y restaurantes, las compras en tiendas. También le podemos aportar a las autoridades datos que facilitan la toma de decisiones a policías locales, bomberos o servicios de emergencia, para sus planes de gestión ante esa gran concentración de personas a la vez”.

El mismo gasto que un secador de pelo

La evolución continua para aminorar los costes energéticos y ambientales de la producción y de la utilización de sus instalaciones, le permite aportar datos que desmienten a quienes propagan bulos: “La ciudadanía debe saber que la iluminación navideña no consume ni el 0'001 % de la energía que se demanda en ese municipio durante ese periodo. Algunas de nuestras grandes estructuras de iluminación artística, como las que tienen forma de árbol con 30 o 40 metros de alto, consume lo mismo que un secador de pelo doméstico. En una feria donde hay zona de atracciones y cocinas en las casetas, el consumo de nuestras iluminaciones no genera ni el 5% del gasto en energía durante toda la feria, y nosotros iluminamos al completo el recinto ferial”.

Lamenta que “hay desinformación sobre este tema. Por poner una comparativa: cualquier estadio de fútbol de la Liga española durante un partido genera mucho más gasto en energía que la iluminación navideña en toda esa ciudad”.

En 2019, Ximenez fue pionera en la sustitución de la iluminación de incandescencia para reemplazarla por la iluminación LED, que hoy en día es el 100% de la que usan y consume hasta un 90% menos. Con esa transformación deja de emitir 3.000 toneladas de CO2 a la atmósfera.

El amplio equipo de diseño de Ximenez en Puente Genil afronta tanto la vertiente creativa de los elementos como su correlación con los criterios de ingeniería técnica para su fabricación industrial y su montaje allá donde se han contratado. / El Correo

Otro gran paso en los procesos de transformación para contribuir a los objetivos de sostenbilidad ambiental es la creación del producto de iluminación decorativa Ecogreenlux, que se empezó a implantar en 2022. “Está hecho con material reciclable y puede ser fabricado con materiales biodegradables. Comporta una forma nueva de fabricar, reduce un 93% el coste energético respecto a la iluminación tradicional y tiene un 70% menos de peso. Se han conseguido eliminar elementos metálicos en su fabricación, y así se reducen los costes energéticos de la producción de aluminios y aceros. También ha contribuido a prescindir del uso de bridas plásticas. Al pesar bastante menos, se reduce la huella contaminante de su transporte, y requiere menos material de infraestructura para ubicar las instalaciones en cada ciudad”, explica Francisco Jaén Cubero.

Impresión aditiva con plástico reciclado

Desde el punto de vista industrial, su novedad en 2025 es Luxdeco, “comporta una nueva forma de fabricar las estructuras mediante impresión aditiva utilizando material plástico reciclado. Es como una resina plástica, no es metálico, sin necesitar soldadura. Está teniendo mucha aceptación dentro y fuera de España”.

El promedio para una ciudad española es poner entre 2 y 3 millones de puntos de luz en sus elementos de iluminación navideña. El número de personas que desplaza Jiménez para todo el montaje en una ciudad suele rondar entre 20 y 25 personas. “Solo subcontratamos algunos camiones y algunas grúas, y algo de personal auxiliar para funciones que no requieren especialización”.

Los criterios básicos sobre los motivos decorativos y estéticos parten de la idea que plantea el cliente, “nos pregunta qué le podemos ofrecer para materializar esos objetos o símbolos que tiene en mente. A partir de ahí, nuestro departamento de diseño gráfico aporta una propuesta, con variantes: si incluye música o no, si se concibe o no como un espectáculo, etc. Se hace un fotomontaje o videomontaje de cómo quedaría en las calles y plazas concretas donde quieren instalarla. Si le gusta al cliente, ya el departamento de ingeniería técnica plantea la parte estructural. Van muy unidos el diseño gráfico y el técnico. Cuando el cliente da el sí definitivo, se hace prototipos artesanales de los principales elementos, y empieza la fase de fabricación”.

El equipo de ingeniería de Ximenez, en sus cálculos, para el diseño y fijación de las estructuras, ha de tener en cuenta las diversas normativas urbanísticas y de seguridad vigentes en cada emplazamiento, y añadirles aún más coeficientes de seguridad respecto a lo recomendado, al ser conscientes de que rigurosos estudios científicos indican que el cambio climático está incrementando el número de episodios de fuertes rachas de viento, y con intensidades mayores de lo habitual.

Francisco Jaén Cubero pone como ejemplo que “cuando en enero de 2021 la borrasca 'Filomena' causó grandes perjuicios en Madrid, y se cayeron cientos de árboles de gran tamaño, todas nuestras grandes estructuras resistieron perfectamente, incluso nuestros abetos gigantes. Estaban preparados para soportar vientos de inusual intensidad”.

Uno de los elementos ornamentales que Ximenez creó este año en su iluminación artística de las calles de la ciudad marroquí de Casablanca para los días de celebración del Ramadán. / El Correo

Una de las claves del éxito de esta empresa sucede cuando se apagan las luces. “Desmontar, transportar, guardar y ordenar todo pieza por pieza para comprobar que está en perfecto estado. Todos los elementos se revisan uno por uno para comprobar que están bien. Algunos de los que han funcionado para una ciudad, pueden valer otro año en otro destino. Se retiran miles de kilómetros de cable de cobre que se montan para darle corriente a tanto elemento. Se revisan centímetro a centímetro esos cables, para comprobar si están bien, y si se pueden reutilizar para otro evento”.

Francisco Jaén Cubero destaca que “toda esta labor requiere un gran trabajo durante muchos meses. Y el almacenamiento cada vez es más singular. Hay muchas estructuras que no se pueden guardar ni acumular de cualquiera manera, porque son de tamaños muy distintos, y ya muchas en tres dimensiones, como las meninas, los pinos, etc”.

Alianza con Umiles para luces y drones

Ximenez consiguió ingresos por un total de 73 millones de euros en 2024, un 16% que el año anterior, “en 2025 esperamos subir un 15% respecto a 2024”. En su estrategia para generar más ingresos con la iluminación decorativa en cualquier época del año y en cualquier lugar, en 2024 constituyó la filial Ximenez Entertainment para producir y gestionar eventos de luz y sonido de alto impacto como experiencias inmersivas. Por ejemplo, es partner del festival Starlite en Marbella. Y, por otro lado, ha llegado a un acuerdo con Umiles, importante proveedor de servicios con drones, para realizar conjuntamente espectáculos de drones que conciten una asistencia multitudinaria. Ya se han celebrado en ciudades como Huelva, Valladolid, Málaga y León.

Además, Ximenez ha suscrito con la empresa Bio-Ports una alianza para ofrecer transformar los entornos portuarios de cualquier ciudad del mundo en espacios multisensoriales a través de la iluminación. La meta es dinamizar las zonas comerciales de los puertos y generar un impacto positivo en esas urbes.

En 2025 están acometiendo una profunda transformación y ampliación de sus fábricas y almacenes. Por un lado, una plataforma para almacenes y para producción, de 36.000 metros cuadrados, en terrenos del término municipal de Aguilar de la Frontera (Córdoba). Por otro, un centro operativo de transporte, aparcamiento y taller mecánico para vehículos propios en Puente Genil, sobre una superficie de 22.000 metros cuadrados. Todo ello a la vez que está modernizando y ampliando las instalaciones de su sede central. “En total, todas las ampliaciones suman más de 100.000 metros cuadrados”, indica su director corporativo de operaciones.