China compensa la caída de las ventas de productos andaluces en Estados Unidos por los aranceles

Andalucía ha alcanzado los 24.544 millones de euros en exportaciones en los primeros siete meses de 2025, con un superávit de 891 millones en su balanza comercial con el exterior, frente al déficit que presenta tanto la media de España, que se sitúa en los 29.122 millones de euros en negativo, como las otras dos comunidades del ranking de mayores exportadoras del país, Cataluña (8.238 millones) y Madrid (29.609 millones), ha informado la Consejería der Economía, Hacienda y Fondos Europeos en una nota de prensa. Uno de los datos más llamativos que se desprende de este estudio es la caída de las ventas a EEUU, de más del 20%, en este periodo, algo que fue con parte compensado por China, que experimentó un crecimiento del 23%.

De hecho, el gigante asiático arrojó, según los datos aportados por la cartera que dirige Carolina España, el mayor crecimiento de las ventas de la comunidad del Top 10, esto es, los diez principales destinos de los productos andaluces, hasta alcanzar los 946 millones de euros, lo que sitúa al país en la novena posición.

Hay que apuntar en este sentido los esfuerzos realizados en los últimos años para fortalecer las relaciones de la comunidad andaluza con Asia, más si cabe después del anuncio de la aplicación de aranceles por parte de la Administración de Donald Trump que, con respecto a Europa, entraron en vigor en agosto. No en vano, dos de los principales viajes realizados en algo más de 12 meses por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha sido a China y a Japón, países donde se han amarrado inversiones. Además, la Junta trabaja en la puesta en marcha de una ruta aérea directa entre estos dos destinos y Andalucía -a la espera de ver si se establecerán en el Aeropuerto de Sevilla o en el de Málaga-, aunque este tema aún no se ha concretado.

Estancamiento por los combustibles

El valor de las ventas de Andalucía al mundo en lo que va de 2025 se estanca respecto al mismo periodo de 2024, tan sólo un 0,6% por debajo debido, según apunta la Junta de Andalucía, principalmente a las partidas relacionadas con los combustibles, que sufren la bajada de precio internacional del petróleo. "Tal es así, que las exportaciones andaluzas no energéticas alcanzan el mejor registro de la serie histórica (desde 1995), 21.386 millones de euros, que suponen un 3,3% más que en enero-julio de 2024", ha aclarado. De hecho, seis de las ocho provincias andaluzas registran crecimiento en sus exportaciones, cinco de ellas con récord histórico, y cinco también presentan una balanza comercial positiva.

De esta forma, Andalucía se sitúa en el transcurso de 2025 como la tercera comunidad autónoma exportadora del conjunto de España, con el 10,6% del total, y presenta un sector exportador saneado, con una tasa de cobertura positiva del 104%, 15 puntos por encima de la media nacional, que es del 89%. Esto responde a que las importaciones realizadas por Andalucía sumaron 23.653 millones de euros, cifra inferior a la del mismo periodo del año anterior (-3,1%), mientras que en la media de España las exportaciones crecieron un 1,4% (231.5670 millones), pero las importaciones lo hicieron hasta un 5,4% (260.692 millones).

El aceite de oliva andaluz, el más vendido

El aceite de oliva sigue siendo el producto más vendido de Andalucía al mundo, apunta la Junta, con 2.343 millones de euros (9,5% del total). Aunque su valor se ha reducido un 16,6% interanual, debido a la bajada del precio de venta por la gran cosecha última, la cantidad exportada se incrementó notablemente, hasta un 48%, llegando a las 536.000 toneladas, cifra que refuerza el liderazgo mundial de la comunidad respecto de sus competidores nacionales e internacionales.

En lo que se refiere a la industria aparecen, igualmente, grandes crecimientos, como el del capítulo del cobre y sus manufacturas, que alcanza un récord de 1.304 millones de euros (5,3% del total), con un incremento del 14,4% sobre enero-julio de 2024, que lo sitúa como el quinto del ranking.

También sube notablemente el capítulo de la minería, un 24% más que en el mismo periodo de 2024, siendo la segunda mejor subida del Top 10, hasta alcanzar el séptimo puesto, con 961 millones (3,8% del total). Aun así, el que más sube del Top10 es el de fundición de hierro y acero, hasta un 60%, situándose en el noveno lugar en ventas, con 552 millones de euros (2,2% del total).

Por el contrario, la bajada internacional del precio del petróleo hace que bajen las ventas del capítulo de combustibles y aceites minerales, un 24,8%, situándose como tercer capítulo exportador, con 2.774 millones (11,3% del total). Igualmente, se registra un leve descenso en las máquinas, aparatos y material eléctrico (6º), del 1,3%, con 979 millones en ventas (4%); y baja también un 46% el capítulo de aeronaves, vehículos espaciales y sus partes, con 941 millones, situándose en octava posición (3,8% del total).

Crecimiento en el país vecino

Después de China, el segundo destino en crecimiento es Portugal, con un alza del 10,4% en los primeros siete meses del año, para llegar a 2.299 millones (9,4%), que lo sitúan también como segundo país de destino. Le sigue, en crecimiento, Países Bajos (7.º), con 1.144 millones (4,7%) y un aumento del 3,7%.

El primer mercado de destino fue Alemania, con 2.759 millones de euros (11,2%) y un descenso del 9,3%; y el tercero fue Francia, con 2.221 millones (9%) y una bajada del 22,2%. Italia es cuarto, con 2.145 millones (8,7%) y una leve bajada del 1,2%.

Asimismo, Estados Unidos, quinto en el ranking y primer país no europeo, con 1.552 millones (6,3%) y a pesar de la caída del 20,1%. El Reino Unido se sitúa en sexta posición, con 1.376 millones (5,6%) y una caída del 4,1%. Y Marruecos (8º) es el segundo país no europeo del listado, con 1.074 millones (4,4%) y un descenso del 8,3%. Cierra el Top 10 Bélgica, con 607 millones (2,5%) y bajada del 28,7%.