Ecoener incrementa sus ingresos un 3% en el primer semestre hasta los 42,1 millones

El beneficio operativo bruto (ebitda) aumentó un 6%, hasta 19,6 millones de euros, con unos márgenes estables

Luis Valdivia, fundador y presidente de Ecoener.

Luis Valdivia, fundador y presidente de Ecoener. / Imagen cedida

Celia López

Madrid

La energética gallega Ecoener incrementa sus ingresos un 3% en el primer semestre de 2025 hasta los 42,1 millones, lo que supone un incremento del 3% respecto al mismo periodo de 2024, según una nota de prensa publicada este jueves por la compañía. El beneficio operativo bruto (Ebitda) aumentó un 6%, hasta 19,6 millones de euros, con unos márgenes estables. El negocio fotovoltaico fue el que más contribuyó al ebitda con 12,5 millones, seguido del eólico (6,3 millones) y el hidráulico (5,2 millones).

La compañía obtuvo un resultado neto consolidado de 4,33 millones de euros, frente a los 4,65 millones del mismo periodo del año anterior. Esta evolución se ha visto afectada principalmente por el impacto negativo del tipo de cambio, debido a la revalorización del euro frente al dólar, según el comunicado de la compañía.

El 81% de los ingresos del negocio de generación se obtuvo de acuerdos de venta a largo plazo (PPAs) y del mercado regulado. Hispanoamérica sigue aumentando su peso en el negocio, con una aportación de 22,4 millones de euros en el semestre, lo que representa ya el 53% del total. La generación de energía creció un 8%, hasta 406 GWh, debido en buena medida a la contribución de la planta fotovoltaica Yolanda, en Guatemala.

Crecimiento acelerado

"Ecoener está acelerando su crecimiento con el mayor aumento de capacidad de su historia: en los últimos meses hemos conectado activos que suman 229 MW, alcanzando así los 656 MW operativos, lo que supone casi duplicar la capacidad instalada respecto al año anterior. Hemos invertido 79 millones de euros en los primeros seis meses del año para avanzar en nuestros planes", explicó Luis de Valdivia, presidente de Ecoener, durante la presentación de resultados del primer semestre de 2025.

Noticias relacionadas y más

"En total, la compañía suma 815 MW entre operación y construcción y vamos camino de alcanzar el objetivo de 1 GW. Estamos iniciando una nueva etapa para Ecoener, con una mayor capacidad instalada, una diversificación internacional más sólida y, en consecuencia, un impulso significativo a los resultados y a la rentabilidad futura", señaló Luis de Valdivia.

Sevilla contará con un nuevo hotel de lujo operado por Hilton en las antiguas oficinas de Endesa en Viapol

Igualdad pide disculpas a las víctimas por los fallos de las pulseras telemáticas

Los nuevos juzgados de Palmas Altas: 280 trabajadores y 11 salas de vistas a 30 minutos del Prado en bus

El embajador pakistaní se compromete con el Arte Sacro ante la competencia desleal: "Queremos solucionarlo"

Solo un 8,6% de andaluces son extranjeros pero Vox siembra el miedo: "Se va a llenar de moros"

VÍDEO | Así es el Edificio B de Palmas Altas que acogerá los Juzgados de Primera Instancia

La apuesta de 'El Turronero' por Entrenúcleos: el primer centro comercial en el nuevo barrio de 60.000 personas

Última oportunidad: MediaMarkt rebaja casi 1000 euros el portátil más codiciado por solo unas horas (y otras ofertas irresistibles)
