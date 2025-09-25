Grupo Insur cumple 80 años con 5.000 viviendas en cartera: "Nuestra trayectoria no es fruto del azar"

De ser responsable del desarrollo urbanístico de una de las arterias principales de Sevilla, como es la Avenida República Argentina, hasta ser un actor principal en el nuevo barrio de Entrenúcleos en Dos Hermanas. 80 años dan para mucho y Grupo Insur quiso celebrarlo este miércoles por todo lo alto en el Real Alcázar, un evento al que han participado alrededor de medio millar de personas entre representantes políticos e institucionales, del sector inmobiliario y patrimonial, así como accionistas, clientes y empleados.

Durante el acto, tanto Ricardo Pumar, presidente de la promotora y patrimonialista sevillana, como los representantes políticos intervinientes -el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz- han puesto en valor su trayectoria y posición como "uno de los principales referentes en el sector inmobiliario no solo en Andalucía sino también a nivel nacional".

Una aventura iniciada por tres sevillanos

En su discurso, Pumar ha hecho un recorrido por la historia de la compañía, recordando que el germen fue el arrojo de tres sevillanos -uno de ellos su abuelo, Prudencio Pumar, junto al arquitecto José Galnares Zagastizábal y el industrial Luis Cobián-, que se lanzaron a una aventura que ahora "es reconocida como una empresa fuerte y sólida, pero también cercana y amigable. Una empresa que ha sabido adaptarse a los tiempos sin perder su esencia, que ha innovado sin renunciar a sus principios, que ha sabido escuchar, aprender y mejorar constantemente”. "Estar aquí hoy no es fruto del azar", ha enfatizado.

En la actualidad, ha abundado el presidente de la compañía, Grupo Insur cuenta con una cartera de 5.000 viviendas (2.800 viviendas en desarrollo y un banco de suelo para 2.200 viviendas más). Además, continúa con su gran apuesta por la promoción terciaria, con 120.385 metros cuadrados, de los cuales están en desarrollo 30.500 m² destinados a oficinas y dos nuevos hoteles con 427 habitaciones.

La compañía ya está inmersa en la elaboración su nuevo Plan Estratégico 2026–2030, una hoja de ruta que marcará las prioridades para los próximos años y que busca reforzar su posición en el mercado a través de un crecimiento sostenible, la digitalización de procesos, la excelencia operativa y el compromiso con el entorno social y ambiental.

La importancia del talento

En su discurso, ha tenido un especial reconocimiento para “la implicación, talento, lealtad y el trabajo” del equipo humano que forma parte de la compañía. “Siempre hemos sido conscientes de que el factor humano es lo más importante para el desarrollo de cualquier organización: es nuestra principal fortaleza”, ha admitido.

A su vez ha puesto en valor la estabilidad accionarial y financiera para desplegar una estrategia en el largo plazo, orientada a la sostenibilidad de la empresa en el tiempo.

En ese sentido, Pumar ha recordado la profunda transformación que ha llevado a cabo la compañía para avanzar en criterios de sostenibilidad ambiental, responsabilidad social y buena gobernanza. La compañía también reafirmó su vocación innovadora a través de iniciativas como el Espacio RES, incubadora y aceleradora de startups que, tras diez años de actividad, se ha consolidado como referente del emprendimiento en Sevilla, con 320 proyectos impulsados y 1.200 empleos generados.

"Representa lo mejor de Sevilla"

Por su parte, el alcalde de Sevilla ha asegurado que Grupo Insur "representa lo mejor de Sevilla y durante ocho décadas ha estado muy presente en la vida de la ciudad, creando miles de hogares, impulsando la construcción de oficinas y locales, dotando de la infraestructura necesaria a muchas empresas sevillanas para el desarrollo de sus proyectos y desarrollando aparcamientos que han supuesto una mejora real en la movilidad”.

Por su parte, Antonio Sanz ha destacado que la compañía sevillana "es un pilar fundamental de nuestra economía y un ejemplo a seguir en un sector en constante transformación”.