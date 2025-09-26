El nuevo Hilton de Nervión acerca a Sevilla al centenar de hoteles de lujo

La planta hotelera de lujo sigue su senda de crecimiento en Sevilla. El último en sumarse a la lista es el Hilton cuatro estrellas superior que se ubicará en la zona de Viapol del distrito Nervión, concretamente, donde se encontraban las antiguas oficinas de Endesa en el número 2 de la avenida Diego Martínez Barrios.

Grupo Insur está terminando la demolición de este inmueble y calcula 24 meses para culminar la construcción de un establecimiento que operará Hilton -según ha podido saber este periódico-, una cadena que ya cuenta con otro en Sevilla, concretamente en Torneo Parque Empresarial.

Según el informe mensual de agosto de Sevilla City Office, Sevilla contaba con 72 establecimientos de cuatro estrellas, siete de cinco y otros siete de 5 Gran Lujo. En las últimas semanas se ha sumado a la planta hotelera de la capital hispalense el Cristine Bedfor Guest Houses Sevilla, ubicado en la céntrica Amor de Diosy que tiene categoría cuatro estrellas.

Grupo Insur informó este verano de que había cerrado un acuerdo con la compañía de inversión independiente Extendam Capital Partner y la empresa de gestión hotelera multimarca Panoram Hotel Management para la venta de un hotel llave en mano en esta ubicación de la milla de oro de Sevilla que se construiría "bajo estrictos estándares de calidad y sostenibilidad, contando con certificación Breeam Very Good". El edificio, informaban entonces desde la compañía, contará con 184 habitaciones, con categoría de cuatro estrellas y operado por una prestigiosa marca internacional.

Los nuevos establecimientos que vienen

Este nuevo hotel de alta categoría operado por una firma internacional se suma a las últimas confirmaciones en la capital hispalense, como el Four Seasons que se ubicará en la Plaza Nueva (en lo que era el edificio Generali) o el que se está levantando en el complejo Vera Sevilla y diseñado por Carlos Ferrater, dentro de la recuperación de la antigua fábrica de tabacos de Los Remedios.

También están proyectados el ubicado en la Avenida de la Constitución frente a la Catedral, en un edificio regionalista, formado por tres casas diseñadas Aníbal González y José Espiau a principios del siglo XX, que será gestionado por Serras Hotel Collection en lo que supone el aterrizaje de la gestora hotelera en Andalucía. Por su parte, la operadora de hoteles byKaizen, perteneciente al grupo Hoteles Kaizen, por su parte, ha iniciado oficialmente sus operaciones con la gestión del futuro hotel Felipe V, un cinco Estrellas Gran Lujo en la calle Betis de Sevilla cuya apertura está prevista para el próximo 2026.

A ellos se suma, entre otros, el histórico edificio que en su día fue sede de Telefónica, justo enfrente del Ayuntamiento de Sevilla, que cuenta con cinco plantas más ático y sótano, y que está adecuando su uso a un hotel de cuatro estrellas. Este hotel ocupará la plantas primera, segunda y tercera, además del ático, el sótano y dos zonas de la planta baja, donde están las escaleras y se situarán los accesos del edificio. El establecimiento tendrá un total de 43 habitaciones, con dos ascensores.

También en el entorno de la Plaza del Duque están previstos nuevos establecimientos hoteleros, como el que ocupará lo que en su día fue la comisaría de La Gavidia. Tras años de bloqueo, finalmente en 2022 el consistorio formalizó la venta del edificio a la empresa Hoteles Color Especial SL. Será la cadena americana Hyatt Hotels Corporation la que abrirá el Thompson Sevilla, su primer hotel en la ciudad. Será un establecimiento de 101 habitaciones, con una fecha de apertura prevista en 2026. Además, la cadena Sercotel operará el hotel que se establecerá en el edificio de los sindicatos de ubicado en la esquina con la calle Trajano.