De la baba de caracol al veneno de abeja: Best Medical amplía su presencia exterior con Asia en el objetivo

Lo que empezó como un herbolario en un centro comercial sevillano en 1988, es hoy una compañía con presencia en 25 países, con una facturación de 15 millones, más de 1.000 referencias y 130 empleados en plantilla. Best Medical Laboratorios, empresa ubicada en Alcalá de Guadaíra, ha vivido un crecimiento sostenido desde su germen, lo que le ha permitido abordar la fabricación de distintos productos que abarcan desde los complementos alimenticios, a la cosmética, la alimentación funcional o la suplementación animal. Desde 2023, la firma pertenece a una sociedad que es de origen belga-francesa tras la compra de la compañía por parte del empresario e inversor francés Marcel Hermann.

"Fue una familia la que montó el primer negocio -un matrimonio y sus dos hijos- y, a raíz de este establecimiento, se lanzó a distribuir productos de otras marcas; fueron creciendo, primero en Sevilla, después en Andalucía, hasta que se lanzaron al mercado nacional", explica la actual CEO de la compañía, Silvia Cantos (Algeciras, 1974). El punto de inflexión de la firma llegó alrededor del año 2000 con la fabricación de baba de caracol, lo que provocó la creación de su principal marca, Prisma Natural. Su éxito hizo que externalizaran la fabricación, aunque la fórmula seguía siendo de la empresa, mientras que abandonaron la distribución de marcas de terceros.

Con el paso de los años, relata Cantos, se dieron cuenta de la necesidad de asumir la fabricación y lo que empezó con un "laboratorio pequeñito" es en la actualidad una construcción de cerca de 4.000 metros cuadrados que cuenta con 23 salas blancas -que guardan unas condiciones atmosféricas diferentes y que controlan la humedad- donde desarrollan su I+D y trabajan con las fórmulas, tanto de complementos alimenticios como cosméticos. En la línea de la alimentación sí trabajan con proveedores y partners que le permiten fabricar fuera desde pan hasta chorizo, aunque la innovación y la base sale de su sede de Alcalá.

En lo que respecta a la línea de complementos alimenticios, elaboran cápsulas, comprimidos, líquido en viales... Su última aventura está vinculada a la cosmética, con productos en polvo, "en lo que nos hemos querido diferenciar porque es muy difícil ser competitivo en este sector". Son productos donde la sostenibilidad "juega un papel fundamental".

Distintos canales de negocio

En cualquier caso, las líneas de negocio en Best Medical Laboratorios se diferencia por el canal. El primero con el que trabajan es el de farmacia, subraya la CEO de la compañía, donde se ubica su marca Prisma Natural, "nuestra embajadora", así como otras propias como Sea Beauty, Colagen Plus o Flexiplus. Entre ellas, en los últimos tiempos destaca la crema de masaje deportivo Apitox, que se ha promocionado en grandes eventos como la Maratón de Sevilla o la Carrera Nocturna, en la que participan miles de deportistas.

Por otro lado, se encuentra la fabricación para terceros y marcas blancas, a lo que se suma en tercer lugar el canal retail -sobre todo en supermercados regionales-, destinado al gran consumo y para el que fabrica productos con las marcas Best Diet, Keto Protein o BMD. A los clientes habituales se suman en los últimos tiempos los influencers. "Hoy en día, los que tienen cierta reputación y un número considerable de seguidores crean su propia marca: nosotros desarrollamos la fórmula que requieren y le hacemos un llave en mano", señala. El 50% del negocio de la compañía se sostiene en la fabricación a terceros, y la otra mitad, entre los otros dos canales. Además, la empresa se ha iniciado en la fabricación de complementos para animales y para mascotas.

Expansión internacional

Uno de sus objetivos ahora está en la expansión internacional del negocio. En los últimos dos ejercicios ha consolidado las ventas en Portugal, y ahora Cantos tiene la miras puestas en otros países europeos y también en Marruecos, "donde hay bastante negocio". Además, prevén ampliar mercado en Alemania y en Polonia y han comenzado a hacer pinitos en Asia a través de almacenes transfronterizos. "Ahí tenemos varios frentes abiertos de negociaciones futuras", reconoce la CEO de Best Medical Laboratorios, al tiempo que indica que, aunque las negociaciones son lentas, una vez que un producto tenga éxito, el siguiente paso "son muchas cantidades".

En cualquier caso, la estrategia internacional viene marca por el canal de negocio. De hecho, en el caso de Prisma Natural, la expansión va más enfocada a ganar mercado nacional una vez consolidada su posición en Andalucía. Madrid o Cataluña son algunos de sus principales objetivos. "Cada canal tiene su forma de ver las cosas. Por ejemplo, en Prisma es muy difícil la internacionalización porque son productos con fórmulas muy complicadas que hay que reformular en cada país, y eso complica mucho las cosas", recalca. Los otros canales, añade, son más susceptibles de embarcar esa aventura exportadora. En la actualidad, las ventas de la empresa más allá de nuestras fronteras suponen el 10% del negocio, apunta Cantos.