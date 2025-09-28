La inmobiliaria china Bafre compra un edificio en Madrid para convertirlo en 68 apartamentos turísticos junto al Aeropuerto de Barajas

La inmobiliaria de origen chino Bafre ultima la compra de un edificio en las proximidades del Aeropuerto de Barajas, en Madrid, que trasformará en un complejo de 68 apartamentos turísticos. El inmueble era hasta el momento propiedad de Valenor, inmobiliaria de César Cort, uno de los grandes terratenientes de la capital. Bafre pagará seis millones de euros por el activo, 3,13 millones serán desembolsados por el promotor y los cerca de 2,9 millones restantes serán aportados por inversores del 'crowdfunding' Wecity, que entran en la operación otorgando un préstamo con una duración de nueve meses al 11% de tipo de interés anual.

El activo fue promovido en 2008, cuenta con una superficie de cerca de 10.500 metros cuadrados y está ubicado en el número ocho de la glorieta de la Playa de San Lorenzo, en el distrito de Hortaleza, que Wecity describe a sus inversores como "una zona residencial tranquila, con pisos en edificios de varias plantas y todo tipo de servicios cerca, bien comunicada gracias a la línea 4 de Metro y a varias líneas de autobús", además de que "en los alrededores hay colegios, supermercados pequeños comercios y zonas verdes", entre otros el Parque Juan Carlos I.

El proyecto de Bafre supone implantar 68 apartamentos turísticos en las plantas superiores, manteniendo en uso comercial en la planta baja y en la entreplanta, que en el pasado (al menos hasta 2019) albergó un supermercado Mercadona, que ahora se instaló en un edificio exclusivo en la misma plaza. El edificio, adicionalmente, suma 149 plazas de aparcamiento en tres plantas bajo rasante, que ocupan cerca de la mitad de la edificabilidad del edificio. Uno de los escollos pendientes —aunque, en teoría, no insalvable— es la obtención de la licencia para la implantación del uso de hospedaje en el activo.

Edificio valorado en más de 11 millones de euros en 2009

Exterior del edificio adquirido por Bafre / Maps

Según la documentación consultada por este periódico, los inversores de Wecity toman como garantía del préstamo concedido a Bafre una hipoteca de primer grado sobre el activo, que ha sido valorado en 6,08 millones de euros en la tasación ECO realizada por Atvalor, que se traduce en un apalancamiento (loan to value, préstamo frente al valor) por encima del 53%, lejos de los 11,45 millones que se otorgaron de valor de subasta en julio de 2009, cuando Valenor hipotecó el inmueble con la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, deuda refinanciada en 2015 con CaixaBank y extendida hasta febrero de 2027.

De los 3,25 millones de euros prestados por el 'crowdfunding', únicamente 2,86 millones se destinan a la adquisición del activo, mientras los 384.000 euros restantes son para la estructuración del préstamo y la comisión de Wecity. El crédito se otorga con un plazo de nueve meses, aunque se plantea una potencial prórroga de tres más, hasta cumplir un año, y los primeros tres son de obligado cumplimiento y sin posibilidad de amortización. Previsiblemente, Bafre financiará la reforma del activo con fondos propios o deuda bancaria.