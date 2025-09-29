Economía
El BCE manda una alerta a España: guarden dinero en efectivo para afrontar un nuevo apagón digital
Este mensaje llega tras el apagón digital que dejó sin luz a España entera el pasado mes de abril
A.M.R
El Banco Central Europeo (BCE) ha lanzado un consejo que podría sonar a manual de supervivencia doméstica: reservar algo de dinero en metálico guardado en casa por si la tecnología falla. La advertencia ha llegado después del apagón del pasado mes de abril que provocó la caída de la red eléctica en España. Durante esas horas, no funcionaron los sistemas de pago, tarjetas ni móviles ni Bizum por lo que fue una gran caída económica.
¿Cuánto dinero efectivo hay que guardar en casa?
Según el informe del Banco Central Europeo, el efectivo sigue siendo “el único medio de pago que no depende de la tecnología”, un recurso inmediato en crisis como apagones, guerras o pandemias. Los expertos no son capaces de fijar una cantidad concreta, aunque recomiendan reservar entre 70 y 200 euros por persona, suficiente para cubrir los gastos básicos durante un par de días. Países como Austria, Holanda o Finlandia ya han puesto cifras similares como referencia.
Retirar dinero en época de crisis
Este tipo de situaciones ocurre cada vez que se produce una crisis. En el año 2008 hubo una crisis financiera en el que el mundo se tambaleaba económicamente, al igual que en la pandemia del 2020 con la llegada del Covid-19. A nivel europeo, los bancos vieron cómo se retiró mucho dinero con la invasión rusa por todas las consecuencias que acarrearía.Y en España, el apagón del 28 de abril dejó números contundentes: el gasto con tarjeta cayó más de un 40%, el comercio electrónico se desplomó un 54% y el PIB perdió entre 400 y 1.600 millones de euros en un solo día, según cálculos del propio BCE.
Sólo 4 de 10 europeos guardan dinero efectivo
Aun así, solo cuatro de cada diez europeos reconocen tener efectivo en casa como medida de precaución. En España, la cifra ronda el 39%. El resto confía plenamente en la tarjeta, hasta que el datáfono decide reiniciarse una y otra vez.
El BCE también ha recordado a las entidades financieras que deben asegurar la disponibilidad de efectivo. Aunque los bancos cierren oficinas y cajeros, los ciudadanos tienen derecho a acceder a billetes, porque “en una emergencia, el dinero físico se convierte en la red de seguridad definitiva”, concluye en el informe.
