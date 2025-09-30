Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social advierte: “Nunca solicites la jubilación dos años antes de la edad ordinaria”

La pensión contributiva de jubilación es la principal prestación económica que abona la Seguridad Social en España. Su función es sustituir el salario tras el retiro laboral, siempre que el trabajador haya cotizado el número de años exigidos. La cuantía final depende de las aportaciones realizadas durante la vida laboral y de la base reguladora que marca la ley.

En 2025, la edad ordinaria de jubilación es 66 años y 8 meses. Sin embargo, es posible retirarse a los 65 años con el 100% de la pensión si se han cotizado al menos 38 años y 3 meses. Pero ¿qué ocurre si decides jubilarte antes? Aquí es donde entran en juego las penalizaciones que reducen la cuantía de la pensión.

Penalizaciones por jubilarse antes de tiempo

El funcionario del INSS, Alfonso Muñoz, advierte en un vídeo que jubilarse dos años antes de la edad ordinaria es un error: “Nunca solicites la jubilación dos años antes de la edad legal”, subraya. El motivo es que los coeficientes reductores son más elevados en los primeros meses, lo que provoca una merma considerable en la pensión.

Según el experto, es preferible esperar hasta un año y nueve meses antes de la edad legal, ya que el impacto sobre la pensión es menor.

Además, Muñoz recomienda estudiar el momento del año para jubilarse. En su opinión, diciembre puede ser un mes estratégico, porque todas las pensiones con efectos económicos en ese mes se revalorizan automáticamente al año siguiente conforme al IPC.

¿Cuál es el último día de trabajo antes de jubilarse?

Una de las preguntas más habituales es cuándo debe cesar la actividad laboral. La respuesta es clara:

La empresa debe dar la baja el mismo día en que el trabajador cumple la edad de jubilación.

No se puede dejar de trabajar “ni un día antes ni un día después”.

El funcionario recuerda que los efectos de la pensión comienzan el día siguiente al cumpleaños en el que se alcanza la edad de jubilación.

En el caso de los autónomos, el procedimiento es similar: deben asegurarse de tramitar la baja en la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y en la Agencia Tributaria en la fecha exacta.

Planificación: clave para no perder dinero en la pensión

Uno de los principales errores de los trabajadores es no planificar la jubilación con tiempo. La Seguridad Social puede tardar en notificar que ya se ha alcanzado la edad legal, y algunos contribuyentes se enteran tarde. Por eso, Muñoz recomienda:

Revisar periódicamente los años cotizados.

Consultar con antelación qué documentación será necesaria.

Avisar a la empresa semanas antes de la jubilación para que gestione correctamente la baja laboral.

De no hacerlo, el trabajador corre el riesgo de que la Seguridad Social deniegue la pensión si sigue dado de alta el día de su cumpleaños. En esos casos, es necesario solicitar una nueva pensión con la fecha de cese correcta.

Jubilación anticipada en 2025: una opción con riesgos

La Seguridad Social permite jubilarse de forma anticipada hasta dos años antes de la edad legal (66 años y 8 meses en 2025). Sin embargo, esta decisión implica una reducción permanente en la pensión que dependerá de los meses de adelanto.

Por ello, aunque jubilarse anticipadamente puede ser atractivo para quienes desean dejar de trabajar cuanto antes, los expertos insisten en valorar si compensa. En muchos casos, aguantar unos meses más supone una diferencia significativa en la pensión que se cobrará de por vida.

El consejo de la Seguridad Social es claro: no jubilarse justo dos años antes de la edad legal, comprobar siempre cuál será el último día de trabajo y avisar a la empresa para que gestione bien la baja laboral.