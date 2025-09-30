Canagrosa, el laboratorio sevillano que vuela alto en el sector aeronáutico internacional

“Es tiempo de conocer más, para temer menos”. Esta frase de Marie Curie, la mítica investigadora y Premio Nobel, es la elegida por la empresa sevillana Canagrosa para incluirla en su página web y rubricar su espíritu proactivo a la hora de afrontar cometidos y retos. Ha sido capaz de convertirse en una empresa de referencia como laboratorio industrial y proveedor de servicios técnicos: ensayos físico-químicos, control de procesos, calibraciones, gestión metrológica y proyectos de investigación, para sectores tan exigentes en sus estándares de calidad como el aeronáutico.

Desde sus laboratorios en Sevilla y Madrid trabaja para clientes de 30 países en los cinco continentes (Estados Unidos, Australia, Japón, Malasia, India, Alemania, Francia, Finlandia, Suiza, Canadá, Turquía, México, etc.). Este día 30 de septiembre presenta en Casablanca, durante la feria empresarial Aerospace Meeting, el laboratorio que pone en marcha en dicha ciudad marroquí.

“La aeronáutica tiene muchísimo futuro, por el incremento en la demanda de fabricación de aviones y en la modernización de los que están en servicio. Un dato: Airbus es la empresa de cualquier sector industrial que tiene la mayor cartera de trabajo a nivel mundial. Es un ejemplo del horizonte de oportunidades para empresas como la nuestra”. Lo comenta su CEO, Fernando Alarcón de la Lastra, nacido en Sevilla hace 35 años.

Del agropecuario a la aviación

El origen de Canagrosa es un laboratorio agroalimentario, la empresa fue fundada por su padre, Salvador Alarcón de la Lastra, en 1985. El nombre son las siglas de Centro de Análisis Agropecuarios S.A. Evolucionó para dedicarse también como laboratorio a sectores como el aeronáutico. Es un grupo empresarial en el que el 90% de la facturación proviene de su dedicación a la aviación, y decidieron mantener el nombre porque ya era marca de prestigio en dicho ámbito.

Para pivotar de modo tan positivo fue crucial empezar a trabajar para Airbus como laboratorio químico, cuando el gigante aeronáutico europeo decidió externalizar algunos ensayos; y conseguir en el año 2005 la aprobación como laboratorio independiente por la norteamericana Boeing, y la acreditación en procesos químicos por el Nadcap, la principal entidad acreditadora a nivel mundial para el sector aviación. “Con todo ello pudimos abrirnos a fabricantes de aviones dentro y fuera de España”, subraya el CEO de Canagrosa.

Fernando Alarcón de la Lastra, de 35 años de edad, dirige la empresa Canagrosa, fundada en Sevilla por su padre en 1985, y en la que se ha producido en 2024 el relevo generacional en la gestión ejecutiva. / El Correo

Su gama de servicios técnicos de alta cualificación para Airbus se ha ampliado notablemente y, por ejemplo, desde el 2019 son el proveedor único de Airbus Defensa y Espacio en España para la gestión metrológica de sus herramientas y equipos de medición, con un laboratorio de calibraciones acreditado, factor esencial para garantizar la producción y el control de calidad.

“Ser laboratorio de referencia de Airbus a nivel europeo para ensayos, para metrología, da confianza a proveedores suyos con el fin de enviarnos materiales para analizarlos y certificarlos. Airbus nos audita con frecuencia y sabe el nivel de excelencia con el que trabajamos”.

Otro de los hitos que fortaleció la prestación de servicios a Airbus fue convertirse en el laboratorio que hizo las pruebas piloto para el proceso de sustitución del cromo como componente en la fabricación aeronáutica, al descubrirse su carácter nocivo para la salud, e introducir a cambio el anodizado que mezcla ácido tartárico y ácido sulfúrico. “Nos hicimos expertos en tratamientos superficiales, y ahora es una de las funciones que realizamos para muchas compañías aeronáuticas”.

Consiste, de modo resumido, en “analizar a casi todos los proveedores de Airbus el baño químico de su tratamiento para que esté conforme a la norma. Además, como fruto de nuestra investigación, suministramos a proveedores de muchos países nuestras probetas preparadas químicamente con el fin de que apliquen los adhesivos aeronáuticos. Hacemos el control de sus cadenas de tratamientos superficiales, y les decimos los resultados de sus baños, cuándo tienen que recargar, cuándo limpiarlo, o vaciarlo, o cuáles son los ensayos que realizar sobre sus propios baños”.

Una de las áreas de trabajo que más ha crecido en Canagrosa es la del laboratorio para mantenimiento, reparación y operaciones, tanto en el análisis de productos en servicio (fluidos hidráulicos, aceites de motor, combustibles de aviación, anticongelantes y aguas), como en el control de calidad de recubrimientos proyectados térmicamente mediante plasma para reparaciones de piezas de motor. El cliente clave en el desarrollo de esa línea de negocio ha sido Iberia.

“En 2014, Iberia nos eligió para ser su laboratorio de ensayos en el servicio de mantenimiento de su flota de aviones en su sede central en La Muñoza, junto al aeropuerto de Barajas. El acuerdo se ha ido renovando, se mantuvo cuando Iberia se integró en IAG, el grupo de aerolíneas en el que también destacan British Airways y Vueling, y lo tenemos firmado hasta el 2029”.

En la imagen, dentro de las instalaciones de la empresa Canagrosa, se ve la línea de tratamientos superficiales. Concretamente, la de anodizado ácido fosfórico, que actúa como protector anti corrosión y como promotor de adhesión en materiales con los que se construyen los aviones. / El Correo

Análisis urgentes para Iberia

Algunos ejemplos para entender su importancia en la operativa de las aerolíneas: “Controlamos que es correcta la calidad de los combustibles que llevan los aviones; controlar que esté libre de partículas y con la calidad adecuada el fluido hidráulico de los trenes de aterrizaje, de los alerones y de los flaperones, para que no provoque corrosión dentro del avión; o ensayos tan urgentes cualquier día y a cualquier hora como analizar una partícula metálica que ha aparecido en un motor, para saber qué es, y si puede causar o no problemas al motor. A veces tenemos solo dos o tres horas de plazo para darles el resultado”.

Esas prestaciones esenciales para Iberia les han permitido conseguir también como clientes desde su sede en Madrid a aerolíneas que operan en España con pocos aviones y necesitan su mantenimiento sin disponer de instalaciones propias. “Algunas están muy satisfechas y ya nos envían muestras desde otros países para analizarlas. Así estamos creciendo mucho en dar servicio a Emiratos Árabes, nos las mandan desde allí”.

“En nuestro crecimiento, hemos conseguido la capacidad de dar servicio al ciclo integral del avión, desde la innovación en el diseño de nuevos productos y nuevos procesos; a controles de calidad en la fabricación; el mantenimiento del avión en tierra y en aire; y las prácticas de reciclaje, reutilización y reducción”.

En la amplia gama de análisis y ensayos que realizan para validar nuevos materiales que se quieren usar en la fabricación de estructuras y piezas de aviones, los hay que duran dos semanas y otros que incluso requieren un año. “Puede haber elementos que estén dos meses en la probeta en una cámara frigorífica; y después un mes en una cámara térmica; y a continuación va a estar sometido a una inmersión de dos semanas en agua; y después pasa a temperatura caliente, y a una fase posterior de inmersión en fluido hidráulico,...”.

Apertura a automoción, naval y energía

Canagrosa se ha diversificado desde 2017 hacia industrias como automoción, naval y energía. “Somos el laboratorio externo de investigación y desarrollo para muchos fabricantes a nivel mundial. Tienen sus laboratorios, y además quieren la validación de uno externo”.

Entre los proyectos más punteros para los que están trabajando, destaca el del ensayo de nuevos materiales para gasoductos marinos intercontinentales, y para clientes como Strohm, multinacional holandesa que es uno de los líderes mundiales en fabricación de tuberías termoplásticas. “Se buscan materiales que soporten enormes presiones tanto internas como externas, que sean muy duraderos y que no contaminen el producto que circule por sus tuberías. Ensayamos con máquinas fabricadas por nosotros para analizar la resistencia a agentes químicos y abrasivos”.

Otro de los proyectos de innovación con más potencial es el investigar y producir biocombustibles para aviones que mejoren la sostenibilidad ambiental del tráfico aéreo. Lo lidera Catalyxx, empresa fundada por Joaquín Alarcón de la Lastra, hermano del fundador de Canagrosa.

Oportunidades para jóvenes en Sevilla

La plantilla de Canagrosa ha crecido hasta contar actualmente con 77 trabajadores, cuyo promedio de edad es de 34 años. Son 41 mujeres y 36 hombres, aún no es frecuente en estos sectores que la mayoría del equipo sea femenina. 63 trabajan en la sede central en Sevilla, en el Parque Tecnológico Aerópolis, y 14 en la de Getafe.

“Tenemos una plantilla maravillosa, es la base de nuestro éxito. Mentalizada en un reto con el que convivimos a diario: hay que estar en continua formación, porque es constante la dinámica de cambio en los equipamientos, en las tecnologías, en los materiales, en los procesos. La empresa les aporta formación interna y externa, y además nos gusta que nuestros trabajadores sean polivalentes, que no se centren en una sola área de trabajo. Que sean ambiciosos, que no paren de formarse. Y que sean los interlocutores con los clientes y proveedores”.

Canagrosa está a la vanguardia europea en la detección y prevención de la fragilidad por hidrógeno, un fenómeno crítico para la seguridad estructural en sectores como aeroespacial, energético y naval. Imagen durante el ensayo, en el que las probetas se mantienen en carga estática durante periodos muy largos para asegurar que no existe fragilidad por hidrógeno en metal. / El Correo

Canagrosa ha estructurado colaboraciones con universidades, institutos y colegios para generar su cantera de talentos. “Muchos de nuestros profesionales proceden de ahí y nos han dado muy buenos resultados. Damos la oportunidad a que trabajen con nosotros en verano con prácticas retribuidas, o durante su último curso, y comiencen a aprender cómo se trabaja en este tipo de industria”.

Tienen acuerdos en Sevilla, entre otras entidades, con Universidad de Sevilla (especialmente para integrar a alumnos en ingeniería y química), Universidad Loyola (para química), IES Politécnico (para laboratorio), IES Albert Einstein (para química ambiental), IES Julio Verne (para desarrollo de aplicaciones web), Colegio San Miguel Adoratrices (para laboratorio), IES Punta del Verde (para desarrollo de aplicaciones web). También han estrechado lazos en Madrid a tal fin con la Universidad Politécnica y con la Universidad de Alcalá de Henares.

Además, Canagrosa está ampliando la opción de que colegios e institutos puedan concertar una visita a sus instalaciones en Aerópolis. “Estamos abiertos a que grupos de alumnos interesados estén varias horas con nosotros y descubran lo que se hace en nuestros laboratorios. Nos encanta que la juventud vea cómo al lado de casa hay un buen desarrollo profesional con nuevas tecnologías. Hay que divulgar esta realidad. En Sevilla mucha gente desconoce que en su ciudad existen este tipo de empresas. Alucinan cuando conocen que un laboratorio como el nuestro da servicio a grandes fabricantes de India, Alemania, Estados Unidos, Brasil, etc., y que estamos implicados en el desarrollo de los nuevos materiales del futuro”.