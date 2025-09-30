De llevar la aeronáutica a los quirófanos a impulsar barrios inteligentes: CTA cumple 20 años

En 2005, la implementación de la I+D+i en la empresa y la administración andaluza era un reto que echaba a andar. La mayoría de la población de la comunidad no tenía internet en el móvil, las redes sociales sonaban a una realidad futurista y el concepto startup era prácticamente desconocido. Aunque muchas compañías tenían la vista puesta en la necesidad de incluir la tecnología en sus procesos, tantas otras desconfiaban o no veían que su sector requiriese de estas nuevas herramientas. En la actualidad, ese debate ya está superado y ahora el reto es subirse al carro de la inteligencia artificial.

Todo este camino lo ha vivido de cerca la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA), una fundación privada con más de 183 empresas y el objetivo de ayudar a empresas, administraciones y universidades a planificar una estrategia de I+D+i alineada con sus necesidades. Desde su nacimiento hace ahora 20 años, "CTA ha promovido más de 6.000 proyectos innovadores, ha facilitado la transferencia tecnológica y la cooperación público-privada, ha ayudado a las empresas a iniciar y madurar su estrategia de I+D+i, a detectar socios tecnológicos y conseguir financiación y se ha consolidado como un socio de referencia en proyectos internacionales de innovación", subrayan desde la Corporación.

Además, ha financiado durante dos décadas más de 842 proyectos de I+D+i empresarial con 211,5 millones de euros que han movilizado una inversión privada en innovación superior a 604 millones. A ello se suma más cifras positivas, ya que dichos proyectos han subcontratado más de 104,5 millones de euros a miles de investigadores de cerca de 400 grupos de investigación de las universidades, hospitales y otros centros públicos de investigación andaluces, garantizándose así una efectiva transferencia de conocimiento y favoreciendo la colaboración estable Universidad-Empresa.

Desde sanidad a agricultura, de videojuegos a renovables

Los proyectos que han salido adelante en los que CTA ha tenido un papel fundamental tocan todo tipo de sectores. Entre ellos, el sanitario, el agroalimentario, el análisis de datos, la aeronáutica, los videojuegos o las energías renovables. Un ejemplo de ello es el de la empresa gaditana Titania, que ha desarrollado, gracias a un proyecto de I+D+i financiado por la Corporación Tecnológica de Andalucía y con la participación de la Universidad de Cádiz, material quirúrgico reutilizable fabricado en material compuesto de fibra de carbono. De esta forma, Titania aplica materiales aeroespaciales a los quirófanos de traumatología y abre una nueva línea de negocio que le permite diversificar en fabricación de instrumental y equipamiento quirúrgico mediante el uso de fibra de carbono.

Otro caso de éxito es el de la empresa andaluza Dasware Technologies SLU, miembro del Grupo DEBOS, que desarrolla un proyecto de I+D+i cofinanciado por CTA y en colaboración con la Universidad de Granada, para crear una plataforma inteligente de gestión de incidencias de cualquier tipo de smart building o edificio inteligente, desde residencial hasta comercial, hotelero o de oficinas. Este Grupo participa en el proyecto de barrio inteligente promovido por el Ayuntamiento de Granada e integrará este nuevo espacio de datos Building DS en el edificio iQuantum para convertirlo en un demostrador de los edificios inteligentes como nodos activos dentro de las ciudades conectadas. A ellos hay que sumar muchos más.

El futuro de la Corporación

Por otra parte, CTA ha aprovechado el conocimiento y experiencia acumulados dando forma a una serie de servicios de apoyo con los que ayuda a acelerar la innovación de startups, grandes corporaciones, administraciones, universidades y otras entidades innovadoras. "En concreto, prestamos servicios de apoyo a la transferencia de tecnología, la captación de financiación para empresas y startups innovadoras, procesos de Compra Pública de Innovación, internacionalización de la I+D+i o desarrollo de una estrategia de innovación, entre otros", subrayan fuentes de la Corporación.

Además, CTA se ha consolidado como un socio estratégico en proyectos internacionales de innovación al participar en más de 65 proyectos internacionales, tanto financiados por la Unión Europea como por organismos multilaterales y ha colaborado con más de 500 entidades de 45 países.

En lo que se refiere al futuro, el Patronato aprobó en junio de 2025 la puesta en marcha de un nuevo plan estratégico de CTA "para seguir siendo una herramienta útil para el ecosistema innovador". Este nuevo plan, que tendrá vigencia de 2026 a 2029, "refuerza a CTA como entidad de colaboración público-privada para el apoyo a la aceleración y éxito de los procesos de innovación empresarial y con foco en la actividad internacional y la prestación de servicios avanzados en materia de I+D+i".