Expertos apuestan por el capital privado como alternativa para "democratizar" la inversión entre pequeños ahorradores

Mayor rentabilidad, menos volatilidad, aunque más tiempo para obtener el retorno del dinero invertido. La Cámara de Comercio de Sevilla ha acogido este martes la jornada empresarial ‘Inversiones y oportunidades: Private Equity, nuevas alternativas de inversión’, organizado por El Correo de Andalucía, cabecera que forma parte de Prensa Ibérica, patrocinado por Crescenta y en colaboración con EFPA Andalucía. En el transcurso del encuentro, se ha analizado cómo el pequeño ahorrador puede optar a formar parte del capital privado que impulsa a las empresas, un campo que ya no queda limitado a grandes fortunas, en lo que supone "la democratización de la inversión", en palabras del presidente del órgano cameral, Francisco Herrero, encargado de dar la bienvenida al acto.

Por su parte, la directora de El Correo de Andalucía, Isabel Morillo, quien ha presentado las jornadas, ha destacado la importancia de que las clases medias conozcan las posibilidades de obtener rendimiento de sus ahorros y ha abogado por impulsar la cultura financiera desde la escuela para que la ciudadanía conozca de primera mano todo el abanico de oportunidades que se le abren a este respecto.

Ramón Padilla, delegado de Efpa (a Asociación Española de Asesores y Planificadores Financieros) en Andalucía, ha dado paso a Ramiro Iglesias, CEO y confundador de Crescenta, quien, hace un año y medio, impulsó esta empresa para crear una plataforma de inversión tecnológica regulada que permitiera a los pequeños ahorradores acceder a las oportunidades que hasta ahora estaban limitadas a los grandes patrimonios. Para ello, fue fundamental apostar por la formación financiera con el objetivo de que las personas interesadas tuvieran toda la información a su alcance, tanto de los beneficios como de los riesgos que conlleva apostar por las private equity como vehículos de inversión.

Apuesta por empresas no cotizadas

"Las empresas que cotizan en los mercados bursátiles son menos del 5%", ha recordado Iglesias, con lo que el abanico que se abre es muy grande, desde empresas ya consolidadas que quieren aumentar su financiación para lograr nuevos retos hasta las que están dando los primeros pasos y necesitan músculo financiero para alcanzar sus metas. "El capital privado financia esas empresas que tienen un gran potencial y que han decidido no salir a bolsa o tienen una situación de madurez inferior", explica.

Su apuesta personal ha cosechado un gran respaldo en el año y medio que lleva en funcionamiento. No en vano, Crescenta ha conseguido captar 4.000 inversores que han invertido en torno a 200 millones de euros en este tipo de fondos, ha señalado Iglesias. Según los estudios realizados por la empresa para entender la oportunidad que abría el sector, en España existen "40.000 millones de inversión parada que se podía canalizar a este tipo de activo".

Principales ventajas

Entre las ventajas, la alta rentabilidad de la inversión, ya que la neta anual se sitúa en torno al 15% y están "descorelacionados de los comportamientos de la bolsa". En cuanto a los riesgos, están marcados por la liquidez, ya se entra en un ciclo de unos diez años, según ha explicado, en los que los primeros cinco se dedican a desembolsar la inversión y los restantes a recibir la rentabilidad. "En cualquier caso, esta nunca está por debajo de los dos dígitos", ha asegurado, aunque es un activo con carácter "a largo plazo y hay que ser disciplinado".

Posteriormente, se ha celebrado una mesa redonda en la que, además de Iglesias, han participado Raúl Jara, CEO de Grupo Alea; Benito Pineda, director en iCapital EAFI, y Patricia Jaquotot, counsel de Ontier Sevilla. En ella, se ha puesto de relieve la importancia de diversificar la cartera a la hora de apostar por el capital privado, tanto en lo que se refiere al plano territorial, como sectorial e incluso de horizonte de inversión, de manera que se sortean los riesgos del mercado, al tiempo que han abundado en que una de las cosas positivas del private equity es que la trazabilidad es más fácil de entender para el inversor.

Además, han apuntado en que el capital privado ha pasado de ser algo opcional en la cartera de los clientes a ser "esencial". En cualquier caso, han incidido en la necesidad de que el proceso de inversión sea planificado y de lo que supone para las empresas en las que entran estos fondos, ya que le permiten afrontar ciertos retos como la internacionalización.

Marco normativo

Por otro lado, han abordado cómo puede influir la situación geopolítica -como pueden ser los aranceles anunciados por Donald Trump- en este vehículo de inversión. En este sentido, han coincidido en que no influye negativamente, ya que el riesgo se traslada a las bolsas y el hecho de ser inversiones a largo plazo las protege.

En lo que se refiere a la regulación de este tipo de inversiones, se ha abordado la jurisdicción al respecto, cuyo germen se remonta a los años setenta del siglo pasado y que hace que el sector esté regulado "con todas las garantías" tras varias actualizaciones. Por otro lado, sí se ha puesto el acento en informarse muy bien sobre el contrato entre la gestora y el fondo. "Ahí tenemos que saber qué protecciones tenemos y cómo se va a actuar si, por ejemplo, se marcha un ejecutivo clave o se decide amortizar un fondo". Asimismo, han recomendado que se utilicen los servicios de profesionales a la hora de elegir para no perder oportunidades o los objetivos de rentabilidad.