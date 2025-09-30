El sector agroalimentario renace tras la sequía de 2023 y representa el 2,7% de la economía española en el primer semestre

El sector agroalimentario español renace tras la fuerte sequía que afectó al campo hace dos años y presenta un "marco tono expansivo" en 2025, consolidando la senda de crecimiento iniciada a mediados de 2023, según recoge el último Informe Sectorial Agroalimentario de CaixaBank Research, que se ha presentado este martes en el marco de la feria Fruit Attraction que se celebra esta semana en Madrid. El peso de esta actividad representa en torno al 2,7% de la economía española en la primera mitad del año. Factores como la contención de los costes de producción, la mejora de la meteorología y el repunte de la demanda han favorecido un incremento sostenido de la producción y las exportaciones, que ya se sitúan en niveles prepandemia.

La entidad también señala que la industria agroalimentaria ha mostrado una tendencia muy favorable por la reactivación de la producción y el dinamismo del mercado laboral, aunque persisten retos como los fenómenos extremos asociados al cambio climático y al proteccionismo comercial desplegado por Estados Unidos.

A pesar del fuerte crecimiento, el peso del sector primario aún permanece por debajo de los niveles prepandemia. El trabajo implica que en la primera mitad del año, su peso permanece en torno al 2,7% de la economía española, cuando en el periodo prepandemia se situaba en torno al 3%.

Mejora de la producción

La recuperación de la producción agraria también se refleja en una mejora de la producción de la industria de alimentación, que creció un 1,4% interanual en el primer semestre de 2025, un registro "muy positivo" que se encuentra ya alrededor de los niveles prepandemia, según CaixaBank Research.

En este contexto de recuperación, pero también de grandes retos, las exportaciones agroalimentarias mantienen un "notable dinamismo": en el primer semestre de 2025, crecen un 5% en volumen y un 5,6% en valor, superando el crecimiento del conjunto de bienes exportados. A pesar de los desafíos recientes, España se posiciona como la cuarta potencia exportadora agroalimentaria de la Unión Europea y la octava a nivel mundial, con una cuota del 3,4%.

El servicio de estudios de CaixaBank subraya que este avance "se apoya en la recuperación de la producción tras la sequía, una demanda internacional sólida y una elevada competitividad", pero advierte de riesgos como la caída de precios en productos clave, como aceites y grasas, o el estancamiento de la fruta exportada.

Aranceles y proteccionismo

CaixaBank señala en el documento que el sector agroalimentario español se enfrenta a un entorno comercial complejo debido a las nuevas barreras arancelarias que han desplegado países como Estados Unidos y China y que afectan principalmente a productos como el aceite de oliva, los lácteos o las hortalizas.

Por ello, el acuerco comercial de la UE y Mercosur supone una oportunidad estratégicas para abrir nuevos mercados para los productores españoles, especialmente para algunos artículos como frutas, vino, porcino y aceite de oliva. No obstante, para CaixaBank Research también es necesario afrontar desafíos competitivos en sectoes como carne de vacuno o azúcar.

Elemento de cohesión territorial

La entidad señala en el informe que el sector agroalimentario continúa siendo un "pilar económico y territorial" aunque su peso en el valor añadido bruto (VAB) nacional haya descendido en las últimas décadas del 5,5% que representaba en los 2000 al 4,9% en 2022.

En la estimación de CaixaBank Research del VAB del sector agroalimentario, que incluye al sector primario e industrial de los alimentos y bebidas, se analizan las diferencias regionales. El estudio destaca el liderazgo de regiones como Andalucía, Castilla y León o Cataluña en la aportación al sector. CaixaBank también apunta a que la aportación del sector es especialmente relevante en economías regionales como la extremeña, la riojana o la de las dos castillas.

También cabe destacar que la entidad prevé una tendencia creciente hacia la industrialización, con un progresivo aumento del peso de la transformación alimentaria respecto al primario, especialmente en regiones como Madrid, Cataluña o Comunidad Valenciana.

