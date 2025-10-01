SECTOR AEROESPACIAL
Airbus nombra a Iván Martínez como nuevo director de su planta de El Puerto de Santa María
Este ingeniero industrial, que cuenta con una dilatada trayectoria de casi 25 años en la compañía, sustituye en el cargo a Jesús López, que asumirá otras responsabilidades
C.C.
En pleno proceso de fusión de sus plantas gaditanas en El Puerto de Santa María, Airbus España ha anunciado el nombramiento de Iván Martínez como nuevo director de la planta de Cádiz. El nombramiento será efectivo a partir este miércoles 1 de octubre, según ha informado la compañía aeroespacial.
Hay que recordar que la instalación de Airbus en El Puerto acogerá la cadena de producción de la planta de Puerto Real - que fue vendida al grupo asiático Zhenshi Holding Group, propietaria desde marzo de 2024 de este equipamiento para la fabricación de fibra de vidrio-, cuya integración total está prevista para el próximo año.
Trayectoria
"lván Martínez es ingeniero industrial y cuenta con una dilatada trayectoria de casi 25 años en Airbus, así como con amplia experiencia internacional en países como España, Alemania y Canadá", han destacado desde la compañía.
Durante su carrera, ha ocupado distintos cargos de responsabilidad en las áreas de Producción e Ingenieria de Fabricación para las divisiones Airbus Defence & Space y Commercial Aircraft. Hasta ahora desempeñaba el puesto de responsable de VSM (value stream management) del programa A220 en Canadá.
Iván Martínez sustituye en el cargo a Jesús López Medina, quien dirigía la planta de Cádiz desde 2023. Jesús López, figura clave en la consolidación de las actividades de Airbus en Cádiz, asumirá otras responsabilidades, según la compañía.
- Andalucía deja atrás el límite de renta en sus nuevas deducciones en el IRPF y multiplica por cuatro los beneficiarios
- Más de 2.000 trabajadores de la administración de la Junta eligen trabajar pasados los 65 años
- Luces y sombras en la Feria de San Miguel: de la 'reconciliación' de Morante y Roca Rey a un duro suspenso ganadero
- Así sería el 'Wembley' español: esta es la imagen que quiere tener el Estadio de la Cartuja de Sevilla en 2030
- El BCE manda una alerta a España: guarden dinero en efectivo para afrontar un nuevo apagón digital
- Metrovacesa inicia la construcción de una nueva promoción de 74 viviendas en Palmas Altas desde 200.000 euros
- Andalucía recalifica suelos reservados para hoteles, oficinas, colegios o clínicas para construir 8.100 VPO
- Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este martes 30 de septiembre de 2025