Airbus nombra a Iván Martínez como nuevo director de su planta de El Puerto de Santa María

En pleno proceso de fusión de sus plantas gaditanas en El Puerto de Santa María, Airbus España ha anunciado el nombramiento de Iván Martínez como nuevo director de la planta de Cádiz. El nombramiento será efectivo a partir este miércoles 1 de octubre, según ha informado la compañía aeroespacial.

Hay que recordar que la instalación de Airbus en El Puerto acogerá la cadena de producción de la planta de Puerto Real - que fue vendida al grupo asiático Zhenshi Holding Group, propietaria desde marzo de 2024 de este equipamiento para la fabricación de fibra de vidrio-, cuya integración total está prevista para el próximo año.

Trayectoria

"lván Martínez es ingeniero industrial y cuenta con una dilatada trayectoria de casi 25 años en Airbus, así como con amplia experiencia internacional en países como España, Alemania y Canadá", han destacado desde la compañía.

Durante su carrera, ha ocupado distintos cargos de responsabilidad en las áreas de Producción e Ingenieria de Fabricación para las divisiones Airbus Defence & Space y Commercial Aircraft. Hasta ahora desempeñaba el puesto de responsable de VSM (value stream management) del programa A220 en Canadá.

Iván Martínez sustituye en el cargo a Jesús López Medina, quien dirigía la planta de Cádiz desde 2023. Jesús López, figura clave en la consolidación de las actividades de Airbus en Cádiz, asumirá otras responsabilidades, según la compañía.