La producción de aceite de oliva en Andalucía se reduce la próxima campaña aunque superará el millón de toneladas

El aceite de oliva es la joya de la corona del sector agroalimentario andaluz. No en vano, la comunidad alcanzó un récord histórico en exportaciones de este producto en 2024, superando los 4.500 millones de euros en ventas, lo que representa una gran parte de las exportaciones españolas y un crecimiento del 40% respecto al récord anterior en 2022. Las ventas de aceite andaluz aumentaron significativamente en Estados Unidos y Australia. Ni siquiera la amenaza y posterior confirmación de aranceles por parte de la administración estadounidense que dirige Donald Trump ha mermado su protagonismo: en los primeros siete meses de 2025 sigue siendo el producto más vendido de Andalucía al mundo, con 2.343 millones de euros (9,5% del total).

En este contexto, la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, ha dado a conocer este jueves el aforo previsto del olivar para la campaña 2025-2025. En lo que se refiere al también denominado oro líquido, la administración regional estima que se producirán casi 1,1 millones de toneladas de aceite de oliva, lo que supone una bajada del 5,5% de la producción final con respecto a la producción definitiva obtenida en la campaña pasada, pero un 19,8% más elevada que la media de las últimas cinco campañas.

Situación por provincias

Así lo ha dado a conocer en Mengíbar (Jaén) el consejero del ramo, Ramón Fernández-Pacheco, quien ha valorado que “la campaña 2025/26 viene marcada por una primavera muy lluviosa, lo que ha favorecido el desarrollo del cultivo; si bien las altas temperaturas del verano han llegado a dificultar el desarrollo de los frutos”.

Por provincias, Jaén se encuentra a la cabeza de producción estimada de aceite de oliva con 475.000 toneladas, lo que supone casi el 44 por ciento del total de toda Andalucía y un rendimiento del 20,7 por ciento. Le sigue Córdoba, con 269.100 toneladas de producción de aceite, es decir, una cuarta parte del total (24,9 por ciento) y un rendimiento del 17,6 por ciento.

Teniendo en cuenta las provincias en las que se prevé que aumente la producción de aceite de oliva más de la mitad con respecto a la campaña anterior, la provincia de Cádiz crecería un 95 por ciento con 16.400 toneladas; seguida de Almería con un 70,2 por ciento de crecimiento y 7.500 toneladas; mientras que en Málaga el incremento sería del 54,8 por ciento y 54.600 toneladas.

En lo que se refiere a la aceituna de almazara, el aforo estima una producción de 5.697.600 toneladas, de las que solo 2.300.000 toneladas se circunscriben a la provincia de Jaén, es decir, el 40%. La superficie de olivar ecológico de almazara supone el 3,2 % del olivar total, es decir, se estima una producción de 34.670 toneladas de esta variedad, un 3,4% superior a la campaña pasada.

Aceituna de mesa

En cuanto al aforo de producción de aceituna de mesa, la previsión de Agricultura es que en la campaña 2025/2026 se obtengan 483.000 toneladas de aceituna de mesa, un 0,3% más que lo obtenido en la campaña pasada y un 8,2% más que la media de las últimas cinco campañas.

Según ha abundado Fernández-Pacheco, “la cosecha que se espera es similar a la campaña 2024/25 por provincias”, siendo Sevilla la principal productora con 337.000 toneladas (un 0,9 por ciento menos); seguida de Córdoba con 80.581 toneladas (un 3,3 por ciento menos) y Málaga, en tercer lugar, donde se estima que la producción alcance las 56.813 toneladas de aceituna de mesa, casi un 8% más que en la anterior.