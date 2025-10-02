La Azucarera de Jerez cierra su planta en 2026: no habrá remolacha en el Bajo Guadalquivir

El runrún no paraba en las últimas semanas, pero la decisión adoptada ha sido un jarro de agua tanto para sus trabajadores como para los agricultores del Bajo Guadalquivir. Azucarera -que está en manos desde hace más de 16 años de Associated British Foods (ABF), matriz del grupo textil Primark, quien adquirió esta industria a Ebro Puleva- ha anunciado que se llevará este año la producción fuera de la fábrica de Jerez, con lo que ello supone para uno de los cultivos fundamentales de la zona. Esta planta, ubicada en el Portal, de la única que quedaba en Andalucía y su plantilla está conformada por unas 250 personas

Así lo ha confirmado este jueves el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, quien ha tildado esta medida de "mala noticia". Por ello, ha anunciado, ha citado a los representantes de la empresa la semana que viene en la Consejería con un doble objetivo. "Primero, asegurarnos de que se trata de una situación coyuntural de este año y no algo estructural y, segundo, ver de qué manera la Junta de Andalucía puede contribuir para redirigir esa decisión que dejaría en una situación complicada a todos los productores de remolacha de la zona", ha subrayado, al tiempo que ha recordado que "se trata de un cultivo muy asentado en la provincia de Cádiz".

En cualquier caso, ha reconocido tener "poca información", por lo que se ha emplazado a la semana próxima, una vez se produzca el encuentro con la empresa, para ver cuáles son los objetivos de Azucarera con esta medida. "El objetivo tiene que ser, desde luego, que esa decisión empresarial no la acabe pagando el agricultor de remolacha de Cádiz", ha abundado.

Plan de reestructuración

Este año la fábrica de Azucarera asentada en Jerez de la Frontera ha vivido momentos convulsos debido al plan de reestructuración del negocio de esta compañía en España, si bien finalmente apenas iba a tener afectación en la planta del Guadalete -finalmente se vieron incluidos en el ERE 11 trabajadores de los 251 que ha recortado en todo el país-, sobre todo teniendo en cuenta que se han cerrado las factorías históricas de La Bañeza (León) y Miranda de Ebro (Burgos).

Ahora, la decisión tomada por la empresa vuelve a sembrar la incertidumbre tanto en la plantilla como entre los agricultores que ya habían decidido destinar sus tierras al cultivo. Hay que recordar que en esta campaña -que arrancó a principios de mayo- no se esperaban alcanzar las cifras del anterior, cuando se sembraron muchas más hectáreas. De hecho, se ha pasado de las más de 9.000 de 2024 a las 5.600 de este 2025. El motivo: muchos agricultores han optado por cultivos hortícolas tras un invierno y una primavera cargada de lluvias, ya que son "más rentables". Entre ellos, el maíz dulce, el tomate o los pimientos, con ciclos más cortos, ya que la remolacha se extiende como mínimo durante 8 meses.

Los precios medios de la tonelada, que ha pasado de los 60 euros a los 40 euros esta campaña por la llegada del azúcar ucraniano han provocado también que este cultivo "que se estaba abandonando en el Bajo Guadalquivir" vuelva a cifras de otros años. Toda esta comarca históricamente estaba dedicada fundamentalmente a la remolacha y el algodón, aunque con el paso de los años se fueron introduciendo nuevos cultivos que han ganado gran peso.