SECTOR INMOBILIARIO
El Gobierno se reúne con las comunidades para tratar el nuevo Plan Estatal de Vivienda
Las comunidades gobernadas por el PP han rechazado el texto, aunque el sector considera que es bueno
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, se reunirá este jueves en Madrid con los consejeros de todas las comunidades en una Conferencia Sectorial para abordar el futuro Plan Estatal de Vivienda para 2026-2030, que el Ejecutivo aprobará en diciembre a través de real decreto-ley y aspira a movilizar 7.000 millones de euros en inversiones. El primer borrador, aún en trámite de alegaciones, no ha contado con el apoyo del las regiones gobernadas por el PP, aunque las empresas mantienen que es un buen texto.
Este 'megaplán' que decide la política de ayudas estatales al sector residencial durante los próximos cinco años está cofinanciado en un 60% por el Ministerio de Vivienda y en un 40% por las comunidades autónomas. De los cerca de 7.000 millones de euros que pondrá encima de la mesa, el 40% serán subvenciones a la promoción de vivienda protegida —siempre y cuando conserve la protección de forma vitalicia—, el 30% se destinará a la rehabilitación de los edificios existentes y el 30% restante serán ayudas a la demanda, entre ellas las últimas anunciadas por el presidente Pedro Sánchez, el alquiler con opción y a la compra en zonas rurales.
Suscríbete para seguir leyendo
- El BCE manda una alerta a España: guarden dinero en efectivo para afrontar un nuevo apagón digital
- El nuevo Distrito Tecnológico de Sevilla estará en 2030 con 2.500 viviendas, la SE-35 y una parada de metro
- Andalucía recalifica suelos reservados para hoteles, oficinas, colegios o clínicas para construir 8.100 VPO
- Un grupo de encapuchados entra en una vivienda y asesina a un hombre de una brutal paliza en Padre Pío
- Coria del Río estrenará paseo fluvial más de 30 años después: la reforma estará lista el próximo verano
- Sevilla y Dos Hermanas ofrecen suelo para 14.000 VPO en Triana, Nervión, Sevilla Este, Palmas Altas o Entrenúcleos
- Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este miércoles 1 de octubre de 2025
- Andalucía deja atrás el límite de renta en sus nuevas deducciones en el IRPF y multiplica por cuatro los beneficiarios