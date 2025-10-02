La mina de Aznalcóllar lanza las primeras ofertas de trabajo para un proyecto que generará 2.000 empleos

Minera Los Frailes (MLF) -sociedad participada de manera mayoritaria por el gigante del sector Grupo México y titular de los derechos mineros adjudicados en el concurso internacional de Aznalcóllar- ha iniciado el proceso de selección del personal que supondrá los pilares laborales de la empresa, que iniciará los trabajos de vonstrucción de la mina en 2026. La compañía ha publicado las primeras ofertas de trabajo vinculadas a cuestiones básicas para el funcionamiento de la explotación. "Nuestro proyecto entra en una fase clave de desarrollo técnico y constructivo, y estamos buscando perfiles de Ingeniería para nuestra oficina técnica", subraya la compañía en una publicación en LinkedIn, en la que detalla los perfiles a contratar, alrededor de una quincena en esta primera tanda. Hay que recordar que, a lo largo de sus operaciones, generará más de 1.200 empleos de alta cualificación y un estimado de 800 inducidos.

"Tenemos que pasar de una estructura de proyecto, que es en la que venimos trabajando los últimos diez años, a ir creando una estructura de empresa. Por ello, no solo requerimos puestos técnicos, sino también de algunas posiciones claves en cuestiones transversales, desde temas medioambientales hasta financieros, o de Recursos Humanos", explica a este periódico el subdirector de coordinación técnica en el proyecto de Minera Los Frailes, Antonio Barranco. Entre los perfiles técnicos que demanda Minera Los Frailes,, se encuentran ingenieros industriales, de minas, especialistas en temas mecánicos, en obra civil, en electricidad, en planificación y gestión de proyectos o en instrumentación, explica Barranco. El objetivo es que conformen una plantilla base que se mantenga durante todo el proyecto.

Para esta parte de construcción de la mina, se requerirán en torno a 1.000 personas en los momentos pico, entre empleos directos e indirectos, apunta el representante de Los Frailes. En toda esta fase se llevará a cabo todas las instalaciones, incluidas naves, estructuras metálicas o las cimentaciones, entre otras actividades. En cualquier caso, este personal empezará a trabajar más adelante, una vez se planifiquen estas actuaciones.

Plazos para la apertura

Los primeros trabajos comenzarán en febrero de 2026, con la construcción de la planta depuradora, el emisario del vertido y los sistemas de bombeo, adjudicados a Aqualia Industrial por más de 50 millones de euros. Se trata de una de las cuestiones que más polémica ha generado respecto al proyecto por el rechazo de ecologistas y de alcaldes del Bajo Guadalquivir, que recuerdan que hace más de 27 años del desastre de Aznalcóllar, cuando la balsa de residuos tóxicos de la mina de pirita de la empresa Boliden-Apirsa se rompió y se liberaron unos seis millones de metros cúbicos de lodos ácidos y metales pesados, que contaminaron el río Guadiamar, en el entorno de Doñana.

Parte de este nuevo personal que se contratará en las próximas semanas, aseguran desde la empresa, también se dedicará a revisar los trabajos que vaya realizando Aqualia con el objetivo de supervisar la obra de la estación depuradora.

Los trabajos de preparación antes de comenzar a extraer el mineral durarán en torno a tres años o cuatro años, calcula Barranco. Después, comenzará la labor extractiva en sí, que se extenderá durante 20 años. Minera Los Frailes será una mina de zinc, cobre y plomo. En ella la extracción del mineral no se efectuará a cielo abierto, como en el pasado, sino que se desarrollará totalmente en interior. Habrá una planta de tratamiento de mineral que procesará 2,7 millones de toneladas de estos minerales cada año. El objetivo es obtener 170.000 toneladas anuales de concentrado de zinc, 55.000 toneladas de plomo, 13.000 toneladas de cobre.

Empleos e inversión

Serán 2.000 los trabajadores que participarán en toda esta reconversión para cumplir con los parámetros exigidos y poner la mina en marcha en tres años y que, a partir de entonces, estará operativa 20 años. En concreto, a lo largo de sus operaciones, generará más de 1.200 empleos de alta cualificación y un estimado de 800 empleos inducidos. La inversión global del proyecto ronda los 450 millones de euros y en torno al 20% se destinará a un plan de restauración integral de la antigua concesión minera, abandonada en 2001, que dará continuidad al Corredor Verde del Guadiamar.

Precisamente este jueves tendrá lugar la celebración de la jornada “Minería en Sevilla, una industria del siglo XXI” en el teatro Pepe Fernández de Aznalcóllar. Se trata de un encuentro organizado por la Diputación de Sevilla a través de Prodetur, en colaboración con CCOO Sevilla y el Ayuntamiento de la localidad, con el objetivo de "poner en valor el sector de la minería en Sevilla, dada la importancia de la aportación que tiene dicho sector al PIB de la provincia y en un contexto global donde la transición energética y la innovación tecnológica requieren de materias primas estratégicas".