Oferta inmobiliaria en Huelva: piso con terraza, vistas al mar y piscina comunitaria por 115.000 euros

En el corazón de la costa de Huelva, dos excepcionales propiedades se presentan como oportunidades únicas para quienes buscan un hogar que combine comodidad, belleza y conveniencia. Con ubicaciones privilegiadas y características sobresalientes, estas viviendas prometen una experiencia de vida insuperable. A continuación, se ofrece una descripción detallada de cada una, haciendo especial hincapié en sus atributos diferenciadores.

Piso dúplex con terraza y piscina comunitaria en Matalascañas, Huelva por 115.000 euros

Cocina de piso dúplex con piscina y terraza en Almonte (Huelva) / Tucasa.com

Ubicado en el encantador sector Somormujo de Matalascañas, este espléndido dúplex invita a una vida placentera y relajada. Diseñado para ofrecer el máximo confort, se beneficia de vistas lejanas al mar desde su generosa terraza. Con dos habitaciones anexas en la azotea, esta propiedad no solo maximiza el uso del espacio, sino que también brinda un toque de privacidad especial. La distancia de solo 400 m hasta la playa asegura que el ritmo de las olas sea una constante en la rutina diaria, un verdadero lujo para los amantes del mar.

La comunidad en la que se encuentra el dúplex ofrece una gama de instalaciones premium, como una piscina comunitaria ideal para los meses de verano, aparcamiento en superficie asignado y acogedoras zonas verdes. Con la inclusión de un ascensor, el acceso es cómodo para todos los residentes. Además, la tranquilidad y seguridad de una urbanización privada hacen de este lugar un refugio perfecto. El diseño adaptado para personas con discapacidades asegura una accesibilidad total, haciendo que cada miembro de la familia o visitante se sienta bienvenido.

La ubicación estratégica cerca de zonas comerciales hace posible que las compras diarias o el entretenimiento estén a solo un paseo de distancia.

Las imágenes de la propiedad, como se puede apreciar en el enlace de venta de dúplex con piscina y terraza en sector Somormujo, Almonte, revelan detalles que capturan la esencia de un hogar ideal.

Coqueto apartamento con piscina comunitaria y garaje en Islantilla, Huelva por 105.000 euros

Piso con piscina comunitaria en Islantilla, Huelva / Tucasa.com

Este apartamento en el campo de golf de Islantilla, situado en la reconocida Urbanización Las Moras I, ofrece un escenario idílico para quienes aprecian la serenidad y el verdor de un entorno golfístico. Con una amplia terraza que otorga vistas directas al campo, la armonía con el paisaje se convierte en parte integral de la vida cotidiana.

Diseñado para aprovechar al máximo su estructura de 50 metros construidos, el apartamento incluye una habitación, un baño, una cocina equipada y un acogedor salón. Entre las comodidades que destacan, el parking subterráneo asegura que el vehículo esté resguardado y accesible. La inclusión de piscina y ascensor posicionan a esta propiedad como una opción formidable para vivir cómodamente y sin preocupaciones. La atención al detalle se refleja en características internas como los armarios empotrados y el sofá cama, ofreciendo un equilibrio perfecto entre funcionalidad y estilo.

Para visualizar mejor los encantos de este apartamento, se recomienda visitar en el enlace de venta de piso con piscina en La Antilla, Lepe, Campo de Golf Islantilla

Ambas propiedades representan más que un simple hogar; son la personificación de un estilo de vida deseable en una de las regiones más encantadoras de España. Explorar estas oportunidades es dar el primer paso hacia una vida de ensueño en la Costa de Huelva.

Este artículo ha sido parcialmente creado con ayuda de Inteligencia Artificial y después editado y supervisado por la redacción.