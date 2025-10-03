ECONOMÍA
Cosentino lanza su nueva marca Éclos para superficies con un 90% de material reciclado
Supone un hito en la industria al apostar por una composición libre de sílice en la que han participado 50 investigadores que han destinado más de 28.000 horas para dar con una superficie que ofrece una resistencia térmica hasta 220 grados
Cosentino, líder global en la producción y distribución de superficies innovadoras para la arquitectura y el diseño, presenta a nivel mundial Éclos, una nueva marca de superficies minerales dirigida al mercado de encimeras de cocina y baño. La compañía almeriense ha invertido 10 millones de euros en Éclos y su lanzamiento establece un hito en la industria al introducir una categoría completamente nueva: “Inlayered Mineral Surface”, basada en la tecnología de diseño Inlayr. Combina prestaciones físico-mecánicas superiores, diseño con integración 3D, y una composición libre de sílice cristalina, incorporando asimismo más del 50% de materiales reciclados. "Esta innovación refuerza el compromiso de Cosentino con la sostenibilidad y la seguridad en el entorno laboral", señala la multinacional almeriense.
"Desde nuestros inicios hemos apostado por liderar la innovación en lugar de seguir tendencias. Lo hicimos con Silestone, con Dekton, y más recientemente con Hybriq. Éclos constituye un nuevo momento bisagra para nuestra industria, una evolución que responde a las necesidades reales del mercado y anticipa el futuro”, afirma Pilar Cosentino, CEO de Grupo Cosentino.
Al igual que Silestone en 1990 y Dekton en 2013, Éclos representa un nuevo punto de inflexión en la evolución de las superficies para la arquitectura y el diseño. Su desarrollo, en el que han participado 50 investigadores especializados en diferentes ramas, ha requerido más de 28.000 horas de investigación y más de 1.500 horas en pruebas por parte de los departamentos de I+D+i y producto de la compañía española.
Diseño en capas con realismo tridimensional
La tecnología Inlayr permite fabricar Éclos mediante un sistema de diseño por capas, que gracias a un avanzado proceso de ingeniería robótica, otorga a toda la superficie un diseño tridimensional con vetas y patrones únicos, tacto natural y una profundidad estética sin precedentes. El resultado es una superficie con diseño tridimensional integrado en el canto, y un realismo visual que redefine los estándares del sector.
Sin sílice y con hasta cerca de un 90% de material reciclado
Éclos supone también un avance disruptivo en la composición de superficies minerales. La primera colección, que se lanzará a nivel global en los próximos meses, no contiene sílice cristalina en su formulación. Además, algunos colores incorporan hasta casi un 90% de material reciclado, con un porcentaje mínimo siempre del 50%, consolidando el enfoque de Cosentino hacia la economía circular.
Su composición y la formulación desarrollada específicamente para este nuevo producto, hace que Éclos cuente con una mejor flexibilidad, ductilidad y resistencia al impacto, lo que facilita su manipulación e instalación para marmolistas y profesionales del sector.
Ofrece además una resistencia térmica superior de hasta 220ºC (428ºF), convirtiéndose en una solución ideal para encimeras de cocina y otras aplicaciones de alto rendimiento.
Un cambio de paradigma
En un contexto marcado por políticas proteccionistas, guerras arancelarias y crecientes preocupaciones sobre la seguridad de materiales como el cuarzo, Cosentino vuelve a marcar el rumbo con Éclos. Esta nueva superficie busca transformar el sector y ofrecer una alternativa segura, sostenible, de diseño y de alto valor añadido.
Según estudios recientes, el mercado global de encimeras crecerá a un ritmo del 3% anual hasta 2028, alcanzando los 50.000 millones de dólares y 650 millones de metros cuadrados, de los cuales 100 millones corresponderán a superficies minerales y porcelánicas. Estados Unidos se mantendrá como el principal mercado, mientras que los mayores crecimientos se esperan en Asia-Pacífico, Oriente Medio y países en desarrollo.
