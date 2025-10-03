Pan Global amplía sus permisos mineros en Huelva y supera las 10.000 hectáreas en busca de minerales estratégicos

El resurgimiento de la minería en Andalucía por la demanda expansiva de minerales críticos y los avances tecnológicos que requieren de los metales que hay bajo el suelo andaluz - que tiene uno de los depósitos de cobre más ricos del mundo- es una realidad. Nuevos proyectos están surgiendo en torno al sector y son muchas las empresas que fijando su mirada en la comunidad para ver las posibilidades que se abren. Y no solo desde el sector privado: también el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) presentó el pasado marzo el Plan de Acción de las Materias Primas Minerales 2025-2029 donde Andalucía juega un papel protagonista para los planteamientos estratégicos de la UE para transformar la industria, poniendo el foco en el reciclaje, la sostenibilidad y la autonomía estratégica.

En este contexto, Pan Global Resources Inc. ha anunciado este viernes la adjudicación de tres permisos de investigación contiguos adyacentes a su Proyecto Escacena, propiedad al 100% de la compañía, mediante un proceso de concurso público. Los nuevos derechos mineros amplían la propiedad en la Faja Pirítica Ibérica en un 74%, hasta superar la 10.000 hectáreas en una zona "muy prometedora y rica en objetivos para posibles yacimientos de sulfuros masivos volcanogénicos polimetálicos (VMS)", ha señalado en una nota de prensa. El Proyecto Escacena ahora ampliado está rodeado por importantes operadores, entre los que se encuentran First Quantum, Grupo México, Sandfire Matsa y Atalaya Mining.

En concreto, los tres permisos de investigación abarcan un total de 4.245 hectáreas, incluyendo el de Flores, con 1.879,8 hectáreas; el de Rosario, con 636,7 hectáreas, y el de Girasoles, con 1.728,5 hectáreas. La Junta de Andalucía emitió la resolución definitiva el 29 de septiembre de 2025.

Exploraciones previas

La zona recién adjudicada está cubierta en su mayor parte por una capa post-mineralización y fue objeto de una exploración preliminar mínima por parte de Exxon a principios de la década de 1980 y de Rio Tinto en la década de 1990. Ninguna de las anomalías de gravedad de la nueva zona ha sido aún comprobada, según la compañía, y serán el centro de la exploración inicial tan pronto como sea posible tras obtener todos los permisos necesarios.

"La concesión de los nuevos derechos mineros proporcionará a Pan Global le da acceso a una de las zonas más prometedoras para el descubrimiento de grandes yacimientos de VMS, y una de las últimas zonas que quedan sin explorar en la Faja Pirítica Ibérica. Ya se han identificado varios objetivos con fuertes anomalías de gravedad dentro de los nuevos permisos, que serán el centro de la exploración inicial. La obtención de los nuevos derechos mineros ha sido un objetivo clave desde el inicio de la exploración en el proyecto Escacena y supone un importante paso adelante para reforzar la oportunidad de descubrir nuevos yacimientos de cobre, estaño y oro próximos a los descubrimientos de La Romana y Cañada Honda", ha afirmado Tim Moody, presidente y CEO de Pan Global.

Más solicitudes

Pan Global también ha presentado cuatro solicitudes adicionales de permisos de investigación que abarcan 3.888 hectáreas (Inmaculada, Santa Isabel, Santa Micaela I y Santa Micaela II), lo que aumentará aún más los derechos mineros en la Faja Pirítica Ibérica hasta más de 13.900 hectáreas en total.

El proyecto se ubica cerca de la mina en operación de Riotinto y es inmediatamente adyacente a las antiguas minas de Aznalcóllar y Los Frailes. El proyecto Escacena alberga los descubrimientos de cobre-estaño-plata de La Romana y La Pantoja, y de cobre-oro de Cañada Honda. Escacena alberga otros objetivos prospectivos como Bravo, Barbacena, El Pozo, Romana Norte, San Pablo, Zarcita, Hornitos, La Jarosa, Romana Deep y Cortijo.