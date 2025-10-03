Ryanair rebaja su órdago: anuncia dos nuevas conexiones entre Sevilla y Polonia y más vuelos con Italia y Marruecos

A principios del mes de septiembre, Ryanair anunciaba un recorte de un 41% de su capacidad en los aeropuertos regionales (600.000 plazas) y un 10% en Canarias (400.000 plazas), tras su desencuentro con Aena por las tasas aeroportuarias. En el caso del Aeropuerto de Sevilla, la decisión de la aerolínea irlandesa afectó fundamentalmente a sus conexiones precisamente con estas islas y con Santiago de Compostela, huecos que rápidamente se lanzaron a llenar otras compañías como Vueling y Binter.

A pesar de este órdago, Ryanair ha anunciado este viernes su programación de invierno 2025/2026 en Sevilla, con 50 rutas, incluyendo dos nuevas conexiones con Polonia a Varsovia y Breslavia, ambas con dos frecuencias semanales. De hecho, la última ciudad se suma a la oferta de ruta directa del aeródromo hispalense. Esto refuerza la actual estrategia de AENA en Sevilla por reforzar la conectividad con Europa del Este, donde cada vez hay más oferta, ya que se trata de un mercado muy atractivo.

Por otro lado, añade vuelos adicionales a rutas populares como Turín, Treviso, Rabat, Oporto, Manchester, entre otras, "lo que proporcionará a los ciudadanos y visitantes de Sevilla más opciones y conexiones regulares con las tarifas más bajas de Europa", ha señalado en una nota de prensa.

Inversión de 600 millones de dólares

La programación de Ryanair para la temporada de invierno 2025/2026 se desarrollará en gran medida con los seis aviones de la aerolínea basados en el Aeropuerto de Sevilla, "lo que supone una inversión de 600 millones de dólares, el apoyo a más de 3.100 puestos de trabajo locales y el impulso del turismo durante todo el año en Sevilla". Hay que recordar que en sus recortes de septiembre Ryanair fulminó su base en Santiago de Compostela y todas sius conexiones con Tenerife Norte. En este tema la capital hispalense no se vio afectada.

La programación completa de Ryanair para la temporada de invierno ya está disponible para reservar en su página web, con vuelos desde y hacia Sevilla disponibles a partir de 24,99 euros y para viajar hasta finales de marzo de 2026.

En cualquier caso, la aerolínea sigue cargando en su comunicación contra AENA a cuenta de las tasas aeroportuarias. "Ryanair lleva mucho tiempo defendiendo e invirtiendo en los aeropuertos regionales, apoyando el acceso a tarifas bajas para impulsar el turismo y el empleo, pero no puede justificar la inversión continua en aeropuertos cuyo crecimiento se ve bloqueado por tasas poco competitivas", ha destacado en su nota de prensa.